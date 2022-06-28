Притула рассказал, на что направят сэкономленные деньги проекта "Народный Bayraktar"

Об этом Притула сообщил в Twitter.
Вчера компания Bayraktar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
Притула ответил на это сообщение.
"Спасибо, что цените способность украинцев к объединению! Мы впечатлены вашим решением! Сэкономленные средства будут направлены на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – написал он.
Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022
The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!
Te * ekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu
Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".