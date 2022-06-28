Притула рассказал, на что направят сэкономленные деньги проекта "Народный Bayraktar"

Украинцы собрали деньги на покупку беспилотников Bayraktar, а компания-производитель заявила, что передаст их на фронт бесплатно Фото: ЕРА

Об этом Притула сообщил в Twitter.

Вчера компания Bayraktar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

Притула ответил на это сообщение.

"Спасибо, что цените способность украинцев к объединению! Мы впечатлены вашим решением! Сэкономленные средства будут направлены на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – написал он.

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!



The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!



Te * ekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.