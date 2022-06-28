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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула рассказал, на что направят сэкономленные деньги проекта "Народный Bayraktar"

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Украинцы собрали деньги на покупку беспилотников Bayraktar, а компания-производитель заявила, что передаст их на фронт бесплатно
Украинцы собрали деньги на покупку беспилотников Bayraktar, а компания-производитель заявила, что передаст их на фронт бесплатно
Фото: ЕРА

Деньги, которые фонд украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы собрал для покупки беспилотных летательных аппаратов турецкого производства Bayraktar ТВ2, будут направлены на обеспечение победы Украины в войне с РФ.

Об этом Притула сообщил в Twitter. 

Вчера компания Bayraktar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2

Притула ответил на это сообщение. 

"Спасибо, что цените способность украинцев к объединению! Мы впечатлены вашим решением! Сэкономленные средства будут направлены на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины!" – написал он. 

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: беспилотники, волонтеры, деньги, война России против Украины, Сергей Притула, Bayraktar
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