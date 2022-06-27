"Народний Bayraktar". Производитель беспилотников заявил, что передаст Украине три Bayraktar бесплатно

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter 27 июня.
"Компания Bayraktar знает, что кампания по сбору средств под названием "Народний Bayraktar" успешно собрала сумму для покупки нескольких БПЛА ТВ2 для украинцев для защиты своей Родины. Бизнесмены и обычные люди внесли суммы – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Bayraktar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", – сказано в заявлении.
Собранные украинцами средства компания просит перенаправить на помощь в борьбе народа Украины.
"Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – добавили авторы сообщения.
Baykar'dan duyuru!— BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022
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Announcement from Baykar!
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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY
Проект "Народний Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".