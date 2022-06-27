"Народний Bayraktar". Производитель беспилотников заявил, что передаст Украине три Bayraktar бесплатно

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter 27 июня.

"Компания Bayraktar знает, что кампания по сбору средств под названием "Народний Bayraktar" успешно собрала сумму для покупки нескольких БПЛА ТВ2 для украинцев для защиты своей Родины. Бизнесмены и обычные люди внесли суммы – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Bayraktar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", – сказано в заявлении.

Собранные украинцами средства компания просит перенаправить на помощь в борьбе народа Украины.

"Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – добавили авторы сообщения.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Проект "Народний Bayraktar" стартовал 22 июня. Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.