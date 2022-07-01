"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"

Аналогичный опрос Бардаш организовал в своем Telegram-канале "Философия Бардаша".

В опросе Бардаш предлагает своим подписчикам анонимно ответить на вопрос, сформулированный следующим образом: "Україна понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?"

"Наш друг снова постучал с той стороны дна и я снова из любви к этому зашуганного образованием подростка пытаюсь защитить его право на личный долбо...бизм. Для Юры всегда то, что кто-то считал себя ох...енным, означало, что этот кто-то обязательно пытается быть (или есть) ох...еннее Юры. Это как, например, лучшим" можно быть только как лучше, чем ты. Просто лучшим" быть невозможно", – написал Ясинский.

Он подчеркнул, что проблема Бардаша кроется в его неполноценности.

"И это совсем не о национальном вопросе. Это опять об инфантилизме и скрытой агрессии. Бытовая украинофобия здесь выступает исключительно как повод и историческое условие самоутверждения и самоанализа, – заявил Ясинский. – Однако, самое интересное то, что Украина сегодня как VIP- психотерапевт, разоблачает глубинные личные проблемы многих интересных людей".

Отвечая на комментарии к своему посту, Ясинский признался, что ему "всегда было интересно, как люди, хотя и происходившие из сложных мест, большую часть жизни провели в лучших условиях, получили признание, промоушен, друзей, окружение, заработали первые деньги и потом все равно воспринимают мир через свое происхождение".