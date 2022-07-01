"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"

Аналогичный опрос Бардаш организовал в своем Telegram-канале "Философия Бардаша".
В опросе Бардаш предлагает своим подписчикам анонимно ответить на вопрос, сформулированный следующим образом: "Україна понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?"
"Наш друг снова постучал с той стороны дна и я снова из любви к этому зашуганного образованием подростка пытаюсь защитить его право на личный долбо...бизм. Для Юры всегда то, что кто-то считал себя ох...енным, означало, что этот кто-то обязательно пытается быть (или есть) ох...еннее Юры. Это как, например, лучшим" можно быть только как лучше, чем ты. Просто лучшим" быть невозможно", – написал Ясинский.
Он подчеркнул, что проблема Бардаша кроется в его неполноценности.
"И это совсем не о национальном вопросе. Это опять об инфантилизме и скрытой агрессии. Бытовая украинофобия здесь выступает исключительно как повод и историческое условие самоутверждения и самоанализа, – заявил Ясинский. – Однако, самое интересное то, что Украина сегодня как VIP- психотерапевт, разоблачает глубинные личные проблемы многих интересных людей".
Отвечая на комментарии к своему посту, Ясинский признался, что ему "всегда было интересно, как люди, хотя и происходившие из сложных мест, большую часть жизни провели в лучших условиях, получили признание, промоушен, друзей, окружение, заработали первые деньги и потом все равно воспринимают мир через свое происхождение".
В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.
22 июня фронтмен группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию.
30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужа. В настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. Посты на своей странице в Instagram он деактивировал, но изредка публикует заявления или опросы в Stories.