Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2022
 
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"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"

Бардаш (на фото), по словам Крупина, планирует переехать в РФ
Бардаш (на фото), по словам Крупина, планирует переехать в РФ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский продюсер Михаил Ясинский 30 июня на своей странице в Facebook разместил скриншот опроса, который в Instagram Stories проводил проживающий в Грузии украинский продюсер Юрий Бардаш, назвав это его "правом на личный долбо...бизм".

Аналогичный опрос Бардаш организовал в своем Telegram-канале "Философия Бардаша".

В опросе Бардаш предлагает своим подписчикам анонимно ответить на вопрос, сформулированный следующим образом: "Україна понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?"

"Наш друг снова постучал с той стороны дна и я снова из любви к этому зашуганного образованием подростка пытаюсь защитить его право на личный долбо...бизм. Для Юры всегда то, что кто-то считал себя ох...енным, означало, что этот кто-то обязательно пытается быть (или есть) ох...еннее Юры. Это как, например, лучшим" можно быть только как лучше, чем ты. Просто лучшим" быть невозможно", – написал Ясинский. 

Он подчеркнул, что проблема Бардаша кроется в его неполноценности.

"И это совсем не о национальном вопросе. Это опять об инфантилизме и скрытой агрессии. Бытовая украинофобия здесь выступает исключительно как повод и историческое условие самоутверждения и самоанализа, – заявил Ясинский. – Однако,  самое интересное то, что Украина сегодня как VIP- психотерапевт, разоблачает глубинные личные проблемы многих интересных людей". 

Отвечая на комментарии к своему посту, Ясинский признался, что ему "всегда было интересно, как люди, хотя и происходившие из сложных мест, большую часть жизни провели в лучших условиях, получили признание, промоушен, друзей, окружение, заработали первые деньги и потом все равно воспринимают мир через свое происхождение".

Контекст:

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.

В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.

22 июня фронтмен группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию.

30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужаВ настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. Посты на своей странице в Instagram он деактивировал, но изредка публикует заявления или опросы в Stories. 

Теги: война России против Украины, Юрий Бардаш, Михаил Ясинский
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