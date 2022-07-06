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После того, как Токаев предложил ЕС сотрудничество в обеспечении топливом, российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана

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Консорциум ежедневно прокачивает до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема
Консорциум ежедневно прокачивает до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема
Фото: cpc.ru

Приморский районный суд Новороссийска (РФ) вынес решение о приостановке на 30 дней морского нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, через который экспортируется более 80% всей добываемой в Казахстане нефти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст решения.

В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передает агентство.

Консорциум уже подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования. Он ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.

31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni, пишет "Интерфакс".

Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Евросоюзу возможности страны, чтобы "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире.

В телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, о котором сообщила пресс-служба Токаева, он призвал ЕС к сотрудничеству в деле развития "альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. Однако санкции не касаются транзита казахстанской и иной иностранной нефти через российские терминалы, где ее загружают в танкеры и доставляют потребителям в разных странах мира.

Теги: Россия, Казахстан, нефть, запрет, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев
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