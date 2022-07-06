После того, как Токаев предложил ЕС сотрудничество в обеспечении топливом, российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана

Консорциум ежедневно прокачивает до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема Фото: cpc.ru

В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передает агентство.

Консорциум уже подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования. Он ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.

31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni, пишет "Интерфакс".

Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Евросоюзу возможности страны, чтобы "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире.

В телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, о котором сообщила пресс-служба Токаева, он призвал ЕС к сотрудничеству в деле развития "альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут".