После того, как Токаев предложил ЕС сотрудничество в обеспечении топливом, российский суд остановил экспорт нефти из Казахстана

В решении суда говорится, что приостановка действия терминала необходима для устранения нарушений в документах, выявленных в апреле Ространснадзором, передает агентство.
Консорциум уже подал апелляцию, указав, что остановка прокачки нефти приведет к необратимым повреждениям оборудования. Он ежедневно поставляет партнерам до 51,2 млн баррелей сырой нефти, что составляет 1% от мирового объема нефти.
31% акций КТК принадлежит Российской Федерации, 20,75% – Казахстану; другими акционерами являются иностранные компании, например, американские Chevron и Mobil и итальянская Eni, пишет "Интерфакс".
Российский суд заблокировал поставки нефти вскоре после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Евросоюзу возможности страны, чтобы "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире.
В телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем, о котором сообщила пресс-служба Токаева, он призвал ЕС к сотрудничеству в деле развития "альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут".
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. Однако санкции не касаются транзита казахстанской и иной иностранной нефти через российские терминалы, где ее загружают в танкеры и доставляют потребителям в разных странах мира.