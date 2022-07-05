С утра оккупанты ударили ракетами по Николаеву – мэр

"На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", – написал мэр.
В Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима сообщалось, что в области сегодня были воздушные тревоги с 2.55 до 4.55, с 5.41 до 6.09 и с 7.03 до 7.43.
С утра российские войска также ударили ракетами по Днепропетровской области. Издание "Корреспондент" сообщило, что взрывы около 4.00 были слышны и в Харькове, но эта информация пока официально не подтверждена.
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
Так, утром 1 июля российские военные нанесли удар по Николаеву 12 ракетами, часть из них сбила ПВО. 2 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс".