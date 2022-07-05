С утра оккупанты ударили ракетами по Николаеву – мэр

"На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", – написал мэр.

В Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима сообщалось, что в области сегодня были воздушные тревоги с 2.55 до 4.55, с 5.41 до 6.09 и с 7.03 до 7.43.

С утра российские войска также ударили ракетами по Днепропетровской области. Издание "Корреспондент" сообщило, что взрывы около 4.00 были слышны и в Харькове, но эта информация пока официально не подтверждена.