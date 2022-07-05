РФ атаковала порты Очакова и Черноморска, силы ПВО сбили все три ракеты – Одесская ОВА

Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram.
"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожены нашими силами ПВО", – написал он.
В оперативном командовании "Юг" добавили, что ракеты были сбиты над морем.
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.
Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву и по населенным пунктам в области. В результате обстрела в Николаевской области получил ранения 21 человек.