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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атаковала порты Очакова и Черноморска, силы ПВО сбили все три ракеты – Одесская ОВА

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Силы ПВО днем сбили три российские ракеты, которые летели в Очаков и Черноморск
Силы ПВО днем сбили три российские ракеты, которые летели в Очаков и Черноморск
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Днем 5 июля российские оккупанты выпустили по Очакову Николаевской области и Черноморску Одесской области три ракеты Х-59, все они были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram. 

"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожены нашими силами ПВО", – написал он. 

В оперативном командовании "Юг" добавили, что ракеты были сбиты над морем. 

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву и по населенным пунктам в области. В результате обстрела в Николаевской области получил ранения 21 человек

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ПВО, Николаевская область, Одесская область, Черноморск, Очаков, Сергей Братчук
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