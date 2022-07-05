РФ атаковала порты Очакова и Черноморска, силы ПВО сбили все три ракеты – Одесская ОВА

Силы ПВО днем сбили три российские ракеты, которые летели в Очаков и Черноморск Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом спикер Одесской областной государственной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram.

"В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожены нашими силами ПВО", – написал он.

В оперативном командовании "Юг" добавили, что ракеты были сбиты над морем.