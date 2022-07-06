Атрошенко: К вероятной второй волне наступления оккупантов на черниговском и киевском направлениях мы будем гораздо лучше готовы

"Мы на сегодняшний день готовы к любому развитию событий и стараемся даже при отсутствии средств находить возможности для того, чтобы улучшать оборонную способность Чернигова. Мы будем гораздо лучше готовы к вероятной второй волне, если кому-то захочется повторения наступления на черниговском и киевском направлениях", – подчеркнул городской голова.

По его словам, на восстановление Чернигова понадобится более $4 млрд.

"Что касается подсчета убытков. У нас есть расчеты. Цифра публично объявлена Киевской школой экономики. Сумма – $4,27 млрд. Это три составляющих – инфраструктура города, жилье граждан и предприятия, бизнес-сектор. Если бы вы зашли сейчас в машинный зал ТЭЦ, вы бы увидели полностью разобранные турбины, потому что они эксплуатировались в нештатном режиме, одну из них даже разорвало при этом. ТЭЦ была построена и введена в эксплуатацию в 1965 году. Ей 57 лет. В тех параметрах, в которых она работала, а именно 200 МВт-час – электрическая энергия и 410 Гкал-час тепла, стоимость строительства такой ТЭЦ – условно €300 млн. Это 11,5 млрд грн. Вы понимаете масштаб цифр?" – отметил Атрошенко.

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