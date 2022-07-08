"Прилет был в 500 м от исполкома". Мэр Краматорска назвал ракетный удар оккупантов 7 июля самым мощным с начала войны

От ракетного удара по Краматорску "дрожали все окна исполкома", отметил мэр Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook (иллюстративное)

Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко, его цитирует Telegram-канал "Оперативный Краматорск".

"Удар произошел в 12.30, прилет был в 500 м от исполкома – фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами с самолета – завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города еще не было – дрожали все окна исполкома", – отметил Гончаренко.

По его словам, несмотря на обстрелы, в городе "пока что все работает, только нет газа".

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что в результате ракетного удара России по Краматорску "достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться".

Он рассказал, что от удара повреждены шесть зданий, в том числе гостиница и жилой многоэтажный дом.

Кириленко в очередной раз призвал жителей Краматорска эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)