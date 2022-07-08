"Прилет был в 500 м от исполкома". Мэр Краматорска назвал ракетный удар оккупантов 7 июля самым мощным с начала войны

Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко, его цитирует Telegram-канал "Оперативный Краматорск".
"Удар произошел в 12.30, прилет был в 500 м от исполкома – фактически это центр города. Скорее всего, ракета была выпущена россиянами с самолета – завтра специалисты дадут точное заключение. Такого мощного удара по центру города еще не было – дрожали все окна исполкома", – отметил Гончаренко.
По его словам, несмотря на обстрелы, в городе "пока что все работает, только нет газа".
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что в результате ракетного удара России по Краматорску "достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться".
Он рассказал, что от удара повреждены шесть зданий, в том числе гостиница и жилой многоэтажный дом.
Кириленко в очередной раз призвал жителей Краматорска эвакуироваться.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую. "Там есть, по сути, две крепости – Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому не думаю, что это так просто", – отметил в интервью, опубликованном 2 июля, советник главы МВД Вадим Денисенко.