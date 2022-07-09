Оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС – Генштаб ВСУ

Об этом 9 июля в утренней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Кроме того, на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе Зайцевого, Берестового и Клинового, а неподалеку Спорного противник нанес авиаудар.
На славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.
"На краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются", – говорится в сообщении.
В то же время на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения.
"Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.