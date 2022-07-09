Оккупанты пытались захватить Углегорскую ТЭС – Генштаб ВСУ

Российские военные пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Михайло Волинець / Facebook (архив)

Об этом 9 июля в утренней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе Зайцевого, Берестового и Клинового, а неподалеку Спорного противник нанес авиаудар.

На славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

"На краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

В то же время на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения.

"Враг наносил авиационных ударов в районе населенного пункта Малые Щербаки", – подчеркнули в Генштабе.

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