Генштаб ВСУ: Украинские военные пресекли атаки оккупантов на ряде направлений, возле Дементиевки – дважды

"На харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. [...] Недалеко от Дементиевки [на север от Харькова] наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.

На славянском направлении, по информации украинских военных, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

"Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное в результате огневого поражения захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли. [...] Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии и авиации безуспешно пытались вести наступление в районах сел Спорное и Ивано-Дарьевка Донецкой области, но вынуждены были отойти после нанесения им потерь.

На южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)