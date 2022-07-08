Генштаб ВСУ: Украинские военные пресекли атаки оккупантов на ряде направлений, возле Дементиевки – дважды

"На харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. [...] Недалеко от Дементиевки [на север от Харькова] наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.
На славянском направлении, по информации украинских военных, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.
"Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное в результате огневого поражения захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли. [...] Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта", – рассказали в ВСУ.
По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии и авиации безуспешно пытались вести наступление в районах сел Спорное и Ивано-Дарьевка Донецкой области, но вынуждены были отойти после нанесения им потерь.
На южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов", – подчеркнули в ВСУ.
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