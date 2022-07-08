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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Украинские военные пресекли атаки оккупантов на ряде направлений, возле Дементиевки – дважды

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На Донбассе оккупанты пытаются захватить Луганскую область
На Донбассе оккупанты пытаются захватить Луганскую область
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты на востоке и юге пытались проводить атакующие операции, были остановлены и отброшены. Об этом проинформировал 8 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. [...] Недалеко от Дементиевки [на север от Харькова] наши защитники дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.

На славянском направлении, по информации украинских военных, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.

"Наступательные действия врага в районе населенного пункта Богородичное в результате огневого поражения захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли. [...] Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта", – рассказали в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии и авиации безуспешно пытались вести наступление в районах сел Спорное и Ивано-Дарьевка Донецкой области, но вынуждены были отойти после нанесения им потерь.

На южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов", – подчеркнули в ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, штурм, оборона, артиллерия, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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