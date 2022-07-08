ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов и 35 российских танков – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 250 оккупантов.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.