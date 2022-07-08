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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов и 35 российских танков – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении
Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину составляют около 36,9 тыс. военных. Об этом 8 июля сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 250 оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1637 (+35);
  • боевые бронированные машины – 3811 (+14);
  • артиллерийские системы – 828 (+13);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО –107;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2685 (+20);
  • специальная техника – 66.

"Наибольшие потери противник понес на краматорском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Инфографика: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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