Украинские военные показали, как выглядит освобожденный от оккупантов Змеиный, и рассказали детали ночной операции

Об этом проинформировала в Facebook служба связей с общественностью командования Сил специальных операций ВСУ.

В релизе сказано, что боевые водолазы 73-го центра подошли к острову Змеиный на подводных носителях. Они обследовали прибрежную зону на наличие мин, установили проход для основной группы лодок и подали сигнал для продолжения операции.

"Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный. При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины", – говорится в релизе.

Когда украинские военные выполняли задание на острове, российские суда начали маневрирование в его направлении.

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Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Украинские военные покинули остров, когда выполнили свои задачи. Уже после этого РФ нанесла по нему ракетный удар и попала в пирс, говорится в публикации.

"Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу. Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы Главного управления разведки Минобороны и 801-го отдельного отряда ВМС Украины", – добавили в командовании и опубликовали фото, сделанные во время операции на острове.