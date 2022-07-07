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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные показали, как выглядит освобожденный от оккупантов Змеиный, и рассказали детали ночной операции

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Флаг Украины над островом подняли этой ночью
Флаг Украины над островом подняли этой ночью
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Ночью 7 июля военнослужащие 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели операцию "Змеиный", в ходе которой установили флаг Украины на освобожденном от оккупантов острове в Черном море.

Об этом проинформировала в Facebook служба связей с общественностью командования Сил специальных операций ВСУ. 

В релизе сказано, что боевые водолазы 73-го центра подошли к острову Змеиный на подводных носителях. Они обследовали прибрежную зону на наличие мин, установили проход для основной группы лодок и подали сигнал для продолжения операции. 

"Первыми на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы. После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный. При выполнении задания возведенная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины", – говорится в релизе. 

Когда украинские военные выполняли задание на острове, российские суда начали маневрирование в его направлении. 

Украинские военные покинули остров, когда выполнили свои задачи. Уже после этого РФ нанесла по нему ракетный удар и попала в пирс, говорится в публикации. 

"Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу. Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы Главного управления разведки Минобороны и 801-го отдельного отряда ВМС Украины", – добавили в командовании и опубликовали фото, сделанные во время операции на острове. 

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

4 июля руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на освобожденный от оккупантов остров доставили (но еще не подняли) флаг Украины.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ВМС Украины, Вооруженные силы Украины, флаг, Одесская область, водолазы, война России против Украины, ССО, остров Змеиный
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