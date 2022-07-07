Россияне ночью дважды ударили ракетами по Одесской области и острову Змеиный – ОК "Юг"

Две российские ракеты были выпущены по ангарам с зерном, еще две – по острову Змеиный Фото: ЕРА (архив)

"Удар двумя ракетами ночью пришелся на два сельскохозяйственных ангара, они разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", – говорится в сообщении.

Второй удар россияне вновь нанесли по острову Змеиный.

"На рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", – сказано в сообщении.

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