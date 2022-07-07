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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью дважды ударили ракетами по Одесской области и острову Змеиный – ОК "Юг"

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Две российские ракеты были выпущены по ангарам с зерном, еще две по острову Змеиный
Две российские ракеты были выпущены по ангарам с зерном, еще две – по острову Змеиный
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты этой ночью дважды атаковали ракетами Одесскую область, по предварительной информации, жертв нет. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Удар двумя ракетами ночью пришелся на два сельскохозяйственных ангара, они разрушены. В одном из них хранилось около 35 т зерна", – говорится в сообщении.

Второй удар россияне вновь нанесли по острову Змеиный. 

"На рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", – сказано в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем. 6 июля оккупанты вновь попытались с самолета ударить ракетой по Одесской области, ее также уничтожили над морем.  

Теги: Одесская область, авиаудар, война России против Украины, ракеты, остров Змеиный, зерно
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