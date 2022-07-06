Белый дом выпустил коллекционную монету, посвященную защитникам Змеиного

Монета входит в серию "Исторические моменты" и стоит $100, ее бесплатно доставляют в Украину и жителям стран НАТО. Отмечается, что сейчас доступен только предзаказ, отправлять ее начнут с 30 сентября.
В описании монеты приводится часть новейшей истории Змеиного.
"Нападение на остров Змеиный в Черном море получило широкую огласку после того, как российский крейсер "Москва" отдал украинским солдатам приказ сдаться и позорно получил ответ: "Российский военный корабль, иди на х...й!". Ответ стал вирусным, так как многие считали, что солдаты погибли в бою", – говорится в описании.
На сайте упоминается, что вместе с солдатами со Змеиного был захвачен гражданский поисково-спасательный корабль "Сапфир", пытавшийся эвакуировать солдат, и что в марте корабль и 19 моряков были освобождены в ходе обмена пленными.
На одной стороне монеты изображены силуэты украинских военных и тонущий крейсер "Москва", а также обращенное к нему послание, на другой – вид на остров с высоты птичьего полета, его координаты и фраза: "Этот остров, как и остальная наша территория, – это украинская земля, и мы будем защищать ее всеми нашими силами".
Магазин обещает, что 20% прибыли от продаж этого выпуска перечислит на благотворительные цели – украинским женщинам и детям, которые нуждаются в помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля российские оккупанты подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила 23 марта, что есть возможность освобождения украинских моряков с острова Змеиный. На следующий день она сообщила о состоявшемся обмене пленными между Украиной и Россией. Из заявления Верещук не было однозначно ясно, что в числе освобожденных есть защитники острова.
Позже в интервью российским СМИ (текстовую версию публиковала, в частности, "Медуза") президент Украины Владимир Зеленский говорил, что часть защитников Змеиного погибла, а те, кто выжил, попали в плен и потом были обменяны.
"Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто были взяты в плен, – их поменяли: произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, – они, честно говоря, герои. А те, кто выжили, – ребята, мы обменяли, и все", – говорил президент.
Авторство фразы о русском корабле публично приписывали морпеху Роману Грибову, который в марте вернулся из плена. В конце мая в Госпогранслужбе сообщили, что медийная публичность Грибова была "операцией по информационному прикрытию", которое обеспечивало безопасность его побратимов, а настоящий автор, пограничник, пробыл полтора месяца в плену, но теперь на свободе.
В середине апреля крейсер "Москва", с которого предлагали сдаться защитникам острова, был подбит Вооруженными силами Украины и затонул.
Остров Змеиный был оккупирован россиянами, но 30 июня после серии ударов, нанесенных украинскими военными, оккупанты эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный, сообщили в ВСУ. В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом 1 июля сбросили на остров фосфорные бомбы.