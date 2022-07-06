Белый дом выпустил коллекционную монету, посвященную защитникам Змеиного

Монета входит в серию "Исторические моменты" и стоит $100, ее бесплатно доставляют в Украину и жителям стран НАТО. Отмечается, что сейчас доступен только предзаказ, отправлять ее начнут с 30 сентября.

В описании монеты приводится часть новейшей истории Змеиного.

"Нападение на остров Змеиный в Черном море получило широкую огласку после того, как российский крейсер "Москва" отдал украинским солдатам приказ сдаться и позорно получил ответ: "Российский военный корабль, иди на х...й!". Ответ стал вирусным, так как многие считали, что солдаты погибли в бою", – говорится в описании.

На сайте упоминается, что вместе с солдатами со Змеиного был захвачен гражданский поисково-спасательный корабль "Сапфир", пытавшийся эвакуировать солдат, и что в марте корабль и 19 моряков были освобождены в ходе обмена пленными.

На одной стороне монеты изображены силуэты украинских военных и тонущий крейсер "Москва", а также обращенное к нему послание, на другой – вид на остров с высоты птичьего полета, его координаты и фраза: "Этот остров, как и остальная наша территория, – это украинская земля, и мы будем защищать ее всеми нашими силами".

Фото: whitehousegiftshop.com

Магазин обещает, что 20% прибыли от продаж этого выпуска перечислит на благотворительные цели – украинским женщинам и детям, которые нуждаются в помощи.

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