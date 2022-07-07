"Помни, "русский военный корабль", Змеиный – это Украина!" На освобожденном острове подняли украинский флаг. Фото, видео

"Змеиный всегда был украинским и всегда будет. И никакая временная оккупация этого не изменит! Наш батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения. Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг. Скоро будет освобождена и вся Украина! Вместе победим", – подчеркнули добровольцы.

О поднятии флага Украины также сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На флаге текст: "ГУР МОУ. "Помни "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!" И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

Военнослужащий Арут Папоян опубликовал видео со Змеиного после установления там флага Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)