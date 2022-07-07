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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Помни, "русский военный корабль", Змеиный – это Украина!" На освобожденном острове подняли украинский флаг. Фото, видео

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ВСУ выбили российских захватчиков со Змеиного 30 июня
ВСУ выбили российских захватчиков со Змеиного 30 июня
Фото: Спеціальний Підрозділ "Зґард" / Facebook

На освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный подняли украинский флаг. Об этом 7 июля в Facebook сообщило специальное подразделение добровольцев "Згард".

"Змеиный всегда был украинским и всегда будет. И никакая временная оккупация этого не изменит! Наш батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения. Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг. Скоро будет освобождена и вся Украина! Вместе победим", – подчеркнули добровольцы.

https://www.facebook.com/SpecialUnitZgard/photos/a.107184602023733/117510457657814/?type=3

О поднятии флага Украины также сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На флаге текст: "ГУР МОУ. "Помни "русский военный корабль", остров Змеиный – это Украина!" И подпись начальника Одесской ОВА Максима Марченко.

Военнослужащий Арут Папоян опубликовал видео со Змеиного после установления там флага Украины.

https://www.facebook.com/arut.papoian/videos/1192239948235045/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

4 июля руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на освобожденном от оккупантов острове поднят флаг Украины. Позднее представитель ОК "Юг" уточнила, что государственный флаг доставлен на Змеиный вертолетом и находится на острове, а поднимут его украинские защитники, когда высадятся там.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Теги: Россия, Украина, флаг, Одесская область, война России против Украины, остров Змеиный, Сергей Братчук
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