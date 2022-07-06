Россияне пытались атаковать Змеиный после появления на острове флага Украины – ОК "Юг"

"Они пытались провести авиационную разведку. Пытались наверняка и удары нанести. Но, увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше", – сообщила она.
По словам Гуменюк, флаг Украины находится на острове и ждет своего часа.
"А то, что он там есть, и информационное сообщение об этом смутило наших врагов", – резюмировала она.
4 июля Гуменюк сообщила, что на освобожденном от оккупантов острове поднят флаг Украины. Позднее представитель ОК "Юг" уточнила, что государственный флаг доставлен на Змеиный вертолетом и находится на острове, а поднимут его украинские защитники, когда высадятся там.
30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.