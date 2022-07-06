Россияне пытались атаковать Змеиный после появления на острове флага Украины – ОК "Юг"

Известие об украинском флаге на острове Змеиный смутило оккупантов, они планировали новый удар по острову Фото: EPA

"Они пытались провести авиационную разведку. Пытались наверняка и удары нанести. Но, увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше", – сообщила она.

По словам Гуменюк, флаг Украины находится на острове и ждет своего часа.

"А то, что он там есть, и информационное сообщение об этом смутило наших врагов", – резюмировала она.

4 июля Гуменюк сообщила, что на освобожденном от оккупантов острове поднят флаг Украины. Позднее представитель ОК "Юг" уточнила, что государственный флаг доставлен на Змеиный вертолетом и находится на острове, а поднимут его украинские защитники, когда высадятся там.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.