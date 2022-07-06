ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытались атаковать Змеиный после появления на острове флага Украины – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Известие об украинском флаге на острове Змеиный смутило оккупантов, они планировали новый удар по острову
Известие об украинском флаге на острове Змеиный смутило оккупантов, они планировали новый удар по острову
Фото: EPA

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире единого телемарафона 6 июля, что известие о доставке на остров Змеиный украинского флага "смутило" оккупантов и они собирались нанести по нему новый удар. Заявление Гуменюк цитирует НВ.

"Они пытались провести авиационную разведку. Пытались наверняка и удары нанести. Но, увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали и пока держатся подальше", – сообщила она.

По словам Гуменюк, флаг Украины находится на острове и ждет своего часа.

"А то, что он там есть, и информационное сообщение об этом смутило наших врагов", – резюмировала она.

4 июля Гуменюк сообщила, что на освобожденном от оккупантов острове поднят флаг Украины. Позднее представитель ОК "Юг" уточнила, что государственный флаг доставлен на Змеиный вертолетом и находится на острове, а поднимут его украинские защитники, когда высадятся там.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (88031)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49620)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (49544)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (47260)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34525)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31714)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (27825)
8
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (27315)
 
 
 
 