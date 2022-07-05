Люди нарушают запреты и гибнут от мин. В Одессе и области во время летнего сезона пляжи будут закрыты – ОВА

"Относительно открытия пляжей в летний сезон. Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны. Именно из-за этого действуют меры безопасности в торговых центрах, комендантский час и другие ограничения", – сказал Марченко.

Это правило касается посещения пляжей и купания в море, продолжил глава ОВА.

"Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на берег. Главная наша задача – сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с горсоветом было принято решение не открывать пляжи", – добавил он и попросил граждан отнестись с пониманием к требованию.

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Менее чем за месяц в области на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".

Однако, как писало 4 июля местное издание "Думская", "людям все нипочем" – отдыхающие есть на всех пляжах Одессы.

На арендованных пляжах установили сетки, заграждающие путь к морю, в качестве альтернативы предлагают бассейны и душ. Некоторые посетители, несмотря на сети и запреты, купаются в море. Как пишет СМИ, для этого они приподнимают сети или обходят их.