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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Люди нарушают запреты и гибнут от мин. В Одессе и области во время летнего сезона пляжи будут закрыты – ОВА

 
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На пляжах в Одессе установили сети, заграждающие путь к морю
На пляжах в Одессе установили сети, заграждающие путь к морю
Фото: dumskaya.net

Пляжи в Одессе и Одесской области во время летнего сезона будут закрыты. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной областной администрации Максим Марченко в Telegram 5 июля.

"Относительно открытия пляжей в летний сезон. Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны. Именно из-за этого действуют меры безопасности в торговых центрах, комендантский час и другие ограничения", – сказал Марченко.

Это правило касается посещения пляжей и купания в море, продолжил глава ОВА. 

"Из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на берег. Главная наша задача – сохранение жизни и здоровья жителей области. Поэтому совместно с горсоветом было принято решение не открывать пляжи", – добавил он и попросил граждан отнестись с пониманием к требованию. 

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Менее чем за месяц в области на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию. 

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин"

Однако, как писало 4 июля местное издание "Думская", "людям все нипочем" – отдыхающие есть на всех пляжах Одессы.

На арендованных пляжах установили сетки, заграждающие путь к морю, в качестве альтернативы предлагают бассейны и душ. Некоторые посетители, несмотря на сети и запреты, купаются в море. Как пишет СМИ, для этого они приподнимают сети или обходят их.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Одесская область, пляж, Одесская ОГА, война России против Украины, ограничения, мины, купание, бассейн, море, Максим Марченко
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