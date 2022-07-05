Петиция о сносе памятника Екатерине ІІ в Одессе набрала больше половины голосов

По словам автора петиции Стефании Цегельник, содержание памятника нецелесообразно, поскольку Екатерина II вошла в историю как лицо, способствовавшее геноциду.

“Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке”, – отмечает автор в петиции.

Контекст:

Памятник основателям Одессы – Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову (проект архитектора Юрия Дмитренко, скульпторы Михаил Попов и Борис Эдуардс) установлен в Одессе в 1900 году. Во времена советской власти он был демонтирован, а в 2007 году возвращен на место.

С момента возвращения монумента в городскую среду собрался ряд судебных исков, которые имели целью отменить нормативно-правовые документы, которые были основанием для его установки.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.