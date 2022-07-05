ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Петиция о сносе памятника Екатерине ІІ в Одессе набрала больше половины голосов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Памятник установлен в 1900 году
Памятник установлен в 1900 году
Фото: ЕРА

Электронное обращение о сносе монумента российской императрице Екатерине II за неделю после регистрации собрало более 13 тыс. из 25 тыс. необходимых подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте электронных петиций президента Украины.

По словам автора петиции Стефании Цегельник, содержание памятника нецелесообразно, поскольку Екатерина II вошла в историю как лицо, способствовавшее геноциду.

“Достаточно выделять миллионы гривен на содержание памятника той, которая способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепостное право. В независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке”, – отмечает автор в петиции.

Контекст:

Памятник основателям Одессы – Екатерине II, де Рибасу, де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову (проект архитектора Юрия Дмитренко, скульпторы Михаил Попов и Борис Эдуардс) установлен в Одессе в 1900 году.  Во времена советской власти он был демонтирован, а в 2007 году возвращен на место. 

С момента возвращения монумента в городскую среду собрался ряд судебных исков, которые имели целью отменить нормативно-правовые документы, которые были основанием для его установки.

Летом 2017 года Приморский райсуд Одессы признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. В том же году Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Теги: Одесса, памятник, петиция, Владимир Зеленский, президент, Екатерина II
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
59-летний Тарантино во второй раз стал отцом
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер
  Dzidzio: Отец был председателем колхоза. Очень прогрессивный. 13 лет мне было, когда он простудил голову и умер G
Дмитрий ГОРДОН
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
"Достали восемь осколков". Исполнитель главной роли в фильме Сенцова "Носорог" получил ранение на фронте
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Пианист Хмара показал уничтоженный российскими оккупантами рояль, на котором играли Элтон Джон и Кэйко Мацуи
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни
  Dzidzio: Мой дед, которого называли Дзидзьо, был очень популярным ветврачом. Все к нему приходили, а я брал табуретку и пел украинские песни G
Дмитрий ГОРДОН
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
"Круто накачала попу. Самая красивая девочка. Особенно утром". Катя Сильченко умилила сеть запиской от любимого
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
Супрун, Мусаева, жена Кулебы. Гости Сенцова выложили в сеть его свадебные фото
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
  "На острове не было найдено ни одной тещи. Следовательно, то, что остров – Змеиный – фейк украинских властей". Великий снял пародию на Конашенкова
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Арестович об оправдывающихся за репосты с его страницы: Если бы я так же ссался чужого мнения, вам бы сегодня не было за что извиняться
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Актер студии "Квартал 95" Кошевой и его супруга сделали себе татуировки. Фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
Защищающий Украину 45-летний Сенцов женился во второй раз и показал свадебное фото
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
  "Мне кажется, он хочет, чтобы Россия была нормальной страной". Дорн высказался о Дуде
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
"Это основная специализация пресс-алкаше", "Разогрев перед подработкой на OnlyFans". В сети высмеяли 46-летнюю Захарову за ролик с клубникой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (58010)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (44102)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (33894)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (33810)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (30425)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (29090)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (25824)
8
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь (14700)
 
 
 
 