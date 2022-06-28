ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе планируют создать безопасные участки на пляжах – Труханов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пляжи Одессы и области заминированы, их посещение запрещено
Пляжи Одессы и области заминированы, их посещение запрещено
Фото: Комунальне підприємство «Узбережжя Одеси» / Facebook

В Одессе планируют создать безопасные участки на пляжах. Об этом в интервью телеканалу Polsat News, фрагмент которого обнародовала пресс-служба мэрии 27 июня, заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Пляжи в Одессе и всей Одесской области заминированы, сообщали в Одесской областной государственной военной администрации. Кроме того, к побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Местные власти неоднократно предупреждали, что находиться на пляжах региона запрещено.

Однако, как говорит Труханов, люди нарушают запреты и все равно идут на пляжи.

"Люди идут к морю, нарушая запрет, и подвергают свою жизнь опасности. Поэтому мы разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где мы защитим сетками наши пляжи от случайных мин, которые могут быть сорваны в море и прибиться к берегу. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки и обезопасить людей. Потому что сдержать растущий поток людей, которые хотят оздоровиться в Одессе или побывать в Одессе и побывать на море, очень сложно. И силы ни Национальной полиции, ни патрульной полиции, ни муниципальной стражи не справятся с таким количеством людей, которые сегодня игнорируют правила и меры предосторожности, которые мы предлагаем", – сказал мэр.

Контекст:

11 июня в одном из сел под Одессой на мине подорвался мужчина, который приехал из Донецкой области.

"Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", – проинформировали в оперативном командовании "Юг".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Геннадий Труханов, пляж, война России против Украины, мины, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
  Ребрик после фразы Демина о поребрике заставила его извиниться в прямом эфире. Видео
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
"Шон, спасибо за поддержку наших людей". Пенн встретился с Зеленским
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
  Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
  Виталий Ким назвал свои две плохие привычки
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Россию ждет позорный нокаут вместе с мерзавцами и молчаливыми "протестующими". Лебединский заявил, что получил американское гражданство
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
"Не убегала, как крысы, из Украины". Байрак высказалась о покинувших Украину звездах
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
  "Нас называют итальянской семейкой". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук рассказала о ссорах с мужем и показала свое жилище
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (555688)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (345892)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (233863)
4
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (82742)
5
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (82075)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (73936)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (62120)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (53332)
 
 
 
 