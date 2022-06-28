В Одессе планируют создать безопасные участки на пляжах – Труханов

Пляжи в Одессе и всей Одесской области заминированы, сообщали в Одесской областной государственной военной администрации. Кроме того, к побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Местные власти неоднократно предупреждали, что находиться на пляжах региона запрещено.

Однако, как говорит Труханов, люди нарушают запреты и все равно идут на пляжи.

"Люди идут к морю, нарушая запрет, и подвергают свою жизнь опасности. Поэтому мы разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где мы защитим сетками наши пляжи от случайных мин, которые могут быть сорваны в море и прибиться к берегу. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки и обезопасить людей. Потому что сдержать растущий поток людей, которые хотят оздоровиться в Одессе или побывать в Одессе и побывать на море, очень сложно. И силы ни Национальной полиции, ни патрульной полиции, ни муниципальной стражи не справятся с таким количеством людей, которые сегодня игнорируют правила и меры предосторожности, которые мы предлагаем", – сказал мэр.