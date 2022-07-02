В Одесской области на пляже сдетонировало взрывное устройство, один человек погиб – командование "Юг"

Об этом 2 июля сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины, его цитирует Telegram-канал горсовета Одессы.

Отмечается, что, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль Черноморского побережья и прибрежных вод, мужская компания решила отдохнуть.

"Во время заплыва в море один из отдыхающих подорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался, – говорится в сообщении. – Еще раз напоминаем: предупреждение о минной опасности – это не ужасы военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней".

Как рассказала Общественному начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, инцидент произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)