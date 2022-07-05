"Вы не предаете российский народ, вы даете России надежду на будущее". Глава Одесской ОВА призвал российских военных сложить оружие

Марченко отметил, что это обращение к российским военным от имени украинского народа.
"Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд ли выживете. Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях!.. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне!" – говорится в обращении.
Марченко предложил российским военным "слить топливо, вывести из строя технику" и объяснить ее нерабочим состоянием невозможность своего участия в боевых действиях.
Чиновник пообещал тем, кто опасается преследования со стороны российских властей, международных правозащитников и защиту Организации Объединенных Наций.
"Это – не сдача в плен! Это – демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою родину. Наоборот, вы даете России шанс сохранить достоинство и даете надежду на будущее", – подытожил Марченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ на 5 июля, составили около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".