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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы не предаете российский народ, вы даете России надежду на будущее". Глава Одесской ОВА призвал российских военных сложить оружие

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Марченко российским военным: Сохраните свою жизнь и будущее откажитесь от участия в кровавой путинской войне
Марченко – российским военным: Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне
Скриншот: Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал российских военнослужащих, которым руководство приказывает воевать против Украины, сложить оружие "ради вашего безопасного и мирного будущего". Призыв Марченко опубликовал в Telegram.

Марченко отметил, что это обращение к российским военным от имени украинского народа.

"Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд ли выживете. Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях!.. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне!" – говорится в обращении.

Марченко предложил российским военным "слить топливо, вывести из строя технику" и объяснить ее нерабочим состоянием невозможность своего участия в боевых действиях.

Чиновник пообещал тем, кто опасается преследования со стороны российских властей, международных правозащитников и защиту Организации Объединенных Наций.

"Это – не сдача в плен! Это – демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою родину. Наоборот, вы даете России шанс сохранить достоинство и даете надежду на будущее", – подытожил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля, по данным Генштаба ВСУ на 5 июля, составили около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Одесса, плен, Одесская область, пленные, война России против Украины, обращение, российские оккупанты, Максим Марченко
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