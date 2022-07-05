"Вы не предаете российский народ, вы даете России надежду на будущее". Глава Одесской ОВА призвал российских военных сложить оружие

Марченко – российским военным: Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне Скриншот: Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)

Марченко отметил, что это обращение к российским военным от имени украинского народа.

"Вы находитесь на территории чужой страны, где вас кидают на убой, и вы вряд ли выживете. Украинцы готовы защищать свои дома и близких до последнего. Подумайте и вы о своих семьях!.. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне!" – говорится в обращении.

Марченко предложил российским военным "слить топливо, вывести из строя технику" и объяснить ее нерабочим состоянием невозможность своего участия в боевых действиях.

Чиновник пообещал тем, кто опасается преследования со стороны российских властей, международных правозащитников и защиту Организации Объединенных Наций.

"Это – не сдача в плен! Это – демонстрация вашего отказа от участия в преступлении против человечества. Сделав это, вы не предаете российский народ и свою родину. Наоборот, вы даете России шанс сохранить достоинство и даете надежду на будущее", – подытожил Марченко.

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