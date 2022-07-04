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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленным защитникам "Азовстали" грозит "суд" и смертная казнь в ОРДО – родные

Большинство пленных защитников "Азовстали" по-прежнему в российском плену, обменять удалось несколько десятков человек из более чем дух тысяч
Большинство пленных защитников "Азовстали" по-прежнему в российском плену, обменять удалось несколько десятков человек из более чем дух тысяч
Фото: EPA

Украинские защитники металлургического комбината "Азовсталь", которые находятся в российском плену, вынуждены делать заявления под давлением оккупантов. Кроме того, им может грозить смертная казнь. Об этом на пресс-конференции 4 июля в медиа-центра "Украина", которую транслировало в Youtube агентство "Укринформ", сообщила жена командира подразделения "Медведи", входящего в состав полка "Азов", Марина Кравцова.

"Заявления, которые делают наши ребята на видео, сделаны под давлением. Мы не должны реагировать на эти вражеские провокации. Нам следует понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг", – заявила Кравцова 

Она отметила, что из "вражеских источников" стало известно, что бойцы подразделения "Медведи" находятся отдельно от остальных украинских пленных – "вывезены в неизвестном направлении".

"Есть информация, что дело подразделения "Медведи" уже передано в "суд" "ДНР", и им будет инкриминирована наивысшая мера наказания – это смертная казнь", – сказала Кравцова, призвав международное сообщество отреагировать.

В свою очередь, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко подчеркнула, что Украина должна задействовать все существующие правила и механизмы, которые могут помочь "выиграть войну за Мариупольский гарнизон".

Прокопенко сказала, что не слышала голос мужа почти полтора месяца и не знает, где и в каких условиях он находится.

"Два раза в неделю должен должен приезжать представитель "Красного Креста" для слежения за условиями, состоянием здоровья, следить за тем, чтобы не было пыток. Им это пообещали, на этих условиях они оставили "Азовсталь", – рассказала Прокопенко.

По ее словам, за два дня до выхода с территории "Азовстали"  супруг заверил ее, что, согласно конвенции, с пленными бойцами должна быть регулярная связь. Такую возможность, по словам Прокопенко, Украина предоставляет пленным российским военным, но у украинских пленных ее нет.

Сестра и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько рассказала о состоянии защитников Украины, освобожденных во время большого обмена пленными 29 июня. Она сообщила, что у преимущественного большинства военных тяжелые ранения, им необходима неотложная медицинская помощь.

Ассоциация воздерживается от комментариев по поводу того, пытали ли защитников Украины в плену, потому что ставит в приоритет безопасность бойцов, которые пока остаются в плену, объяснила она. Кроме того, Харько попросила журналистов уважать чувства ребят и девушек, вернувшихся из плена.

"Им сейчас нужно восстановление, психическая и физическая реабилитация. Давайте уважать их личное пространство. Придет время – и они все расскажут, – призвала сестра Сергея Волынского.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди них есть нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский. 

Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.

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