Пленным защитникам "Азовстали" грозит "суд" и смертная казнь в ОРДО – родные

Большинство пленных защитников "Азовстали" по-прежнему в российском плену, обменять удалось несколько десятков человек из более чем дух тысяч Фото: EPA

"Заявления, которые делают наши ребята на видео, сделаны под давлением. Мы не должны реагировать на эти вражеские провокации. Нам следует понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг", – заявила Кравцова

Она отметила, что из "вражеских источников" стало известно, что бойцы подразделения "Медведи" находятся отдельно от остальных украинских пленных – "вывезены в неизвестном направлении".

"Есть информация, что дело подразделения "Медведи" уже передано в "суд" "ДНР", и им будет инкриминирована наивысшая мера наказания – это смертная казнь", – сказала Кравцова, призвав международное сообщество отреагировать.

В свою очередь, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко подчеркнула, что Украина должна задействовать все существующие правила и механизмы, которые могут помочь "выиграть войну за Мариупольский гарнизон".

Прокопенко сказала, что не слышала голос мужа почти полтора месяца и не знает, где и в каких условиях он находится.

"Два раза в неделю должен должен приезжать представитель "Красного Креста" для слежения за условиями, состоянием здоровья, следить за тем, чтобы не было пыток. Им это пообещали, на этих условиях они оставили "Азовсталь", – рассказала Прокопенко.

По ее словам, за два дня до выхода с территории "Азовстали" супруг заверил ее, что, согласно конвенции, с пленными бойцами должна быть регулярная связь. Такую возможность, по словам Прокопенко, Украина предоставляет пленным российским военным, но у украинских пленных ее нет.

Сестра и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько рассказала о состоянии защитников Украины, освобожденных во время большого обмена пленными 29 июня. Она сообщила, что у преимущественного большинства военных тяжелые ранения, им необходима неотложная медицинская помощь.

Ассоциация воздерживается от комментариев по поводу того, пытали ли защитников Украины в плену, потому что ставит в приоритет безопасность бойцов, которые пока остаются в плену, объяснила она. Кроме того, Харько попросила журналистов уважать чувства ребят и девушек, вернувшихся из плена.

"Им сейчас нужно восстановление, психическая и физическая реабилитация. Давайте уважать их личное пространство. Придет время – и они все расскажут, – призвала сестра Сергея Волынского.