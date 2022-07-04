Пленным защитникам "Азовстали" грозит "суд" и смертная казнь в ОРДО – родные

"Заявления, которые делают наши ребята на видео, сделаны под давлением. Мы не должны реагировать на эти вражеские провокации. Нам следует понимать, что сейчас устами наших ребят говорит враг", – заявила Кравцова
Она отметила, что из "вражеских источников" стало известно, что бойцы подразделения "Медведи" находятся отдельно от остальных украинских пленных – "вывезены в неизвестном направлении".
"Есть информация, что дело подразделения "Медведи" уже передано в "суд" "ДНР", и им будет инкриминирована наивысшая мера наказания – это смертная казнь", – сказала Кравцова, призвав международное сообщество отреагировать.
В свою очередь, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Катерина Прокопенко подчеркнула, что Украина должна задействовать все существующие правила и механизмы, которые могут помочь "выиграть войну за Мариупольский гарнизон".
Прокопенко сказала, что не слышала голос мужа почти полтора месяца и не знает, где и в каких условиях он находится.
"Два раза в неделю должен должен приезжать представитель "Красного Креста" для слежения за условиями, состоянием здоровья, следить за тем, чтобы не было пыток. Им это пообещали, на этих условиях они оставили "Азовсталь", – рассказала Прокопенко.
По ее словам, за два дня до выхода с территории "Азовстали" супруг заверил ее, что, согласно конвенции, с пленными бойцами должна быть регулярная связь. Такую возможность, по словам Прокопенко, Украина предоставляет пленным российским военным, но у украинских пленных ее нет.
Сестра и.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Татьяна Харько рассказала о состоянии защитников Украины, освобожденных во время большого обмена пленными 29 июня. Она сообщила, что у преимущественного большинства военных тяжелые ранения, им необходима неотложная медицинская помощь.
Ассоциация воздерживается от комментариев по поводу того, пытали ли защитников Украины в плену, потому что ставит в приоритет безопасность бойцов, которые пока остаются в плену, объяснила она. Кроме того, Харько попросила журналистов уважать чувства ребят и девушек, вернувшихся из плена.
"Им сейчас нужно восстановление, психическая и физическая реабилитация. Давайте уважать их личное пространство. Придет время – и они все расскажут, – призвала сестра Сергея Волынского.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
В ГУР Минобороны Украины сообщили 29 июня, что Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника, в том числе 95 защитников "Азовстали". Среди них есть нацгвардейцы, военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский.
Имен защитников в ГУР не называли, но опубликовали их фото. "144 наших героев вернулись домой. Большинство из них тяжело ранены. Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", – подчеркнули в украинской разведке.