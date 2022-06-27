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28 июня, 2022
 
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"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко

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27 июня Прокопенко исполнился 31 год
27 июня Прокопенко исполнился 31 год
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Украинские знаменитости записали видео, в котором обратились со словами поддержки к командиру полка "Азов", Герою Украины, майору Национальной гвардии Денису Прокопенко и другим защитникам "Азовстали". Видео смонтировала жена Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко, отмечается в Telegram-канале Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Ролик опубликован 27 июня на странице ассоциации в Twitter и посвящен дню рождения Дениса Прокопенко – ему исполнился 31 год.

Участие в съемках ролика приняли известные политики, спортсмены и артисты, в числе которых Виталий и Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, Злата Огневич, Тина Кароль, Сергей Жадан и Дмитрий Комаров.

По словам Комарова, Прокопенко – человек, который не нуждается в представлении.

"Каждый украинец его знает. Денис, мы гордимся вами, помним про вас, не забываем про вас", – заявил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.

Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР Минобороны Украины – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

Командир полка "Азов" Прокопенко временно, до своего возвращения из плена, передал руководство полком майору Никите Надточию

Теги: Владимир Кличко, Александр Шовковский, Азовсталь, война России против Украины, Наталья Могилевская, Дмитрий Комаров, Kalush Orchestra
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