"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко

Ролик опубликован 27 июня на странице ассоциации в Twitter и посвящен дню рождения Дениса Прокопенко – ему исполнился 31 год.
Участие в съемках ролика приняли известные политики, спортсмены и артисты, в числе которых Виталий и Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, Злата Огневич, Тина Кароль, Сергей Жадан и Дмитрий Комаров.
По словам Комарова, Прокопенко – человек, который не нуждается в представлении.
"Каждый украинец его знает. Денис, мы гордимся вами, помним про вас, не забываем про вас", – заявил журналист.
* До дня народження командира операції з оборони Маріуполя Дениса Прокопенка. Українські зірки музики та спорту звернулися до захисників «Азовсталі»— Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@AzovstalFam) June 27, 2022
Асоціація родин захисників «Азовсталі» висловлює слова підтримки Редису, командиру честі.
Повне відео: https://t.co/n46TTD4yHc pic.twitter.com/S2sAYc1EZV
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.
Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР Минобороны Украины – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".
Командир полка "Азов" Прокопенко временно, до своего возвращения из плена, передал руководство полком майору Никите Надточию.