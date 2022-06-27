"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко

Ролик опубликован 27 июня на странице ассоциации в Twitter и посвящен дню рождения Дениса Прокопенко – ему исполнился 31 год.

Участие в съемках ролика приняли известные политики, спортсмены и артисты, в числе которых Виталий и Владимир Кличко, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, Злата Огневич, Тина Кароль, Сергей Жадан и Дмитрий Комаров.

По словам Комарова, Прокопенко – человек, который не нуждается в представлении.

"Каждый украинец его знает. Денис, мы гордимся вами, помним про вас, не забываем про вас", – заявил журналист.

* До дня народження командира операції з оборони Маріуполя Дениса Прокопенка. Українські зірки музики та спорту звернулися до захисників «Азовсталі»



Асоціація родин захисників «Азовсталі» висловлює слова підтримки Редису, командиру честі.



Повне відео: https://t.co/n46TTD4yHc pic.twitter.com/S2sAYc1EZV — Асоціація родин захисників «Азовсталі» (@AzovstalFam) June 27, 2022

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