Спецслужбы России обманом выведывают данные у родственников пленных – разведка

Разведка предостерегает от самостоятельных контактов с РФ в поиске пленных Фото: ЕРА

Такие люди просят у родственников дополнительную информацию якобы для того, чтобы поспособствовать их освобождению. Но ни один из подобных контактов ни разу не помог военным, оказавшимся в беде, говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что передача персональных данных используется против украинцев в РФ. А информация об их последнем месте пребывания или дислокации военной части способна привести к разведывательным действиям с вражеской стороны.

Утечка может быть использована и против родных пленных. В частности, спровоцировать требование выкупа.

"При этом бесполезно ожидать реального возвращения ваших родных. Ведь все эти действия происходят нелегально и реальных полномочий у "связных" нет. По той же причине не стоит ожидать возврата средств в случае "неудачи", – отметили в разведке.

В ГУР напомнили, что обменом пленных и поиском пропавших без вести служащих Вооруженных сил занимаются только органы государственной власти, и призвали внимательно относиться к телефонным звонкам и сообщениям и пользоваться только проверенными официальными ресурсами.