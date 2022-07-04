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Спецслужбы России обманом выведывают данные у родственников пленных – разведка

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Разведка предостерегает от самостоятельных контактов с РФ в поиске пленных
Разведка предостерегает от самостоятельных контактов с РФ в поиске пленных
Фото: ЕРА

Спецслужбы России под видом государственных служб или общественных организаций выманивают у родственников украинских пленных личные данные и важную информацию. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Telegram.

Такие люди просят у родственников дополнительную информацию якобы для того, чтобы поспособствовать их освобождению. Но ни один из подобных контактов ни разу не помог военным, оказавшимся в беде, говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что передача персональных данных используется против украинцев в РФ. А информация об их последнем месте пребывания или дислокации военной части способна привести к разведывательным действиям с вражеской стороны.

Утечка может быть использована и против родных пленных. В частности, спровоцировать требование выкупа.

"При этом бесполезно ожидать реального возвращения ваших родных. Ведь все эти действия происходят нелегально и реальных полномочий у "связных" нет. По той же причине не стоит ожидать возврата средств в случае "неудачи", – отметили в разведке.

В ГУР напомнили, что обменом пленных и поиском пропавших без вести служащих Вооруженных сил занимаются только органы государственной власти, и призвали внимательно относиться к телефонным звонкам и сообщениям и пользоваться только проверенными официальными ресурсами.

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май, когда она возглавляла Украинский координационный штаб по военнопленным, состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией

31 мая штаб возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, после этого состоялось еще несколько обменов. 

В конце июня Верещук отмечала, что Россия, помимо военнопленных, удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 захваченных гражданских.

29 июня ГУР Минобороны сообщило о проведении самого масштабного за период с 24 февраля обмена пленными с Россией, в результате которого удалось освободить 144 украинских защитника. Среди них – 95 защитников "Азовстали", в том числе военнослужащие полка "Азов". Также освобождены военнослужащие Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы, бойцы территориальной обороны и полицейский.

Теги: Россия, Министерство обороны Украины, разведка, пленные, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины
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