В Генштабе опровергли сообщение минобороны РФ о якобы гибели украинских военных во время установления флага Украины на Змеином

Об этом 7 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны российских оккупантов сообщило в Telegram 7 июля, что около 5.00 на остров Змеиный высадились с моторной лодки "несколько украинских военнослужащих", которые "сфотографировались с флагом".

По информации оборонного ведомства РФ, оккупанты в ответ нанесли ракетный удар с самолета по острову, в результате которого "часть украинских военнослужащих" погибли.

"Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный, не соответствуют действительности", – прокомментировали в Генштабе ВСУ.

Специальное подразделение добровольцев "Зґард" сообщило 7 июля, что батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения.

"Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг", – отметили добровольцы.

Видео со Змеиного после установления там флага Украины опубликовано в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)