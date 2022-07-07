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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе опровергли сообщение минобороны РФ о якобы гибели украинских военных во время установления флага Украины на Змеином

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На освобожденном острове Змеиный подняли украинский флаг 7 июля
На освобожденном острове Змеиный подняли украинский флаг 7 июля
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Сообщение о гибели украинских военных в ходе зачистки на освобожденном от российских оккупантов острове Змеиный не соответствует действительности.

Об этом 7 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны российских оккупантов сообщило в Telegram 7 июля, что около 5.00 на остров Змеиный высадились с моторной лодки "несколько украинских военнослужащих", которые "сфотографировались с флагом".

По информации оборонного ведомства РФ, оккупанты в ответ нанесли ракетный удар с самолета по острову, в результате которого "часть украинских военнослужащих" погибли.

"Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали флаги Украины на острове Змеиный, не соответствуют действительности", – прокомментировали в Генштабе ВСУ.

Специальное подразделение добровольцев "Зґард" сообщило 7 июля, что батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения.

"Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг", – отметили добровольцы.

Видео со Змеиного после установления там флага Украины опубликовано в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

4 июля руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на освобожденном от оккупантов острове поднят флаг Украины. Позднее представитель ОК "Юг" уточнила, что государственный флаг доставлен на Змеиный вертолетом и находится на острове, а поднимут его украинские защитники, когда высадятся там.

30 июня Гуменюк говорила, что создавать украинский форпост на Змеином еще рано. ВСУ контролируют остров при помощи оружия и планируют установить физический контроль над ним, рассказывали в Генштабе в тот же день.

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