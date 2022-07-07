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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Знаешь, сколько трупов я увидел?" У оккупантов истерика от количества убитых сослуживцев – перехват СБУ

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Российские оккупанты мечтают вернуться домой живыми, но у многих это уже не получилось
Российские оккупанты мечтают вернуться домой живыми, но у многих это уже не получилось
Фото: ssu.gov.ua

Отправленных в Украину российских военных доводят до нервного срыва большие потери, которые они несут в войне. Они забывают, как выглядит нормальная жизнь, и опасаются, что не смогут к ней вернуться. Об этом свидетельствуют данные перехвата Службы безопасности Украины, опубликованные 6 июля в Telegram-канале СБУ.

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает, что вокруг него невообразимая разруха, только за два дня – 10 раненых сослуживцев, он шокирован и единственное, о чем мечтает, – вернуться домой живым.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда. Здесь мясо. Здесь п...зда", – чуть ли не плачет оккупант.

Он жалуется, что не может вообразить себе мирную жизнь, как жить дальше, и хочет по возвращении поехать в церкви и монастыри – молиться своим ангелам-хранителям.

В СБУ напомнили оккупантам, что отмолить грехи и зверства, учиненные ими на территории Украины, вряд ли удастся. Но россияне могут сохранить себе жизнь, если сдадутся в плен. Для этого существует горячая линия 2402.

Контекст:

Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов  проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.

Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.

28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.

По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 7 июля около 36,65 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.

Теги: Россия, СБУ, Украина, армия, военные, оккупация, плен, раненые, дезертирство, страна-агрессор, российская агрессия, психиатрия, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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