"Знаешь, сколько трупов я увидел?" У оккупантов истерика от количества убитых сослуживцев – перехват СБУ

Оккупант в перехваченном разговоре рассказывает, что вокруг него невообразимая разруха, только за два дня – 10 раненых сослуживцев, он шокирован и единственное, о чем мечтает, – вернуться домой живым.
"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, что в "цинках" приходят. Просто собирают, сбрасывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда. Здесь мясо. Здесь п...зда", – чуть ли не плачет оккупант.
Он жалуется, что не может вообразить себе мирную жизнь, как жить дальше, и хочет по возвращении поехать в церкви и монастыри – молиться своим ангелам-хранителям.
В СБУ напомнили оккупантам, что отмолить грехи и зверства, учиненные ими на территории Украины, вряд ли удастся. Но россияне могут сохранить себе жизнь, если сдадутся в плен. Для этого существует горячая линия 2402.
Боевой дух оккупантов уже длительно время оценивается как низкий, 27 мая сотрудники СБУ обнародовали очередную запись, которая свидетельствует, что в рядах оккупантов процветает дезертирство – солдаты убегают с позиций, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний. В подразделениях оккупантов – проблемы с дисциплиной. Оккупанты понимают, что живыми из Украины не вернутся, и строят планы побега, свидетельствует еще один перехват украинской разведки.
Перехват телефонного разговора, который 14 июня опубликовала СБУ, доказывает, что только один из 10 российских оккупантов готов к прямому столкновению с украинскими военными.
28 июня из перехвата ГУР МО Украины стало известно, что в России силовики массово пишут рапорты на увольнение, опасаясь попасть на войну в Украину.
По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась в Украину, оккупанты потеряли на 7 июля около 36,65 тыс. человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.