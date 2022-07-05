Украинские военные ударили по казарме россиян в оккупированной Ясиноватой – стратком ВСУ

"Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", – говорится в сообщении.

Стратком также опубликовал фото пожара.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последние дни были уничтожены несколько крупных складов боеприпасов в Донецкой и Луганской областях, а также военная база оккупантов в Мелитополе Запорожской области.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 июля, составили около 36 350 военных, 1594 танка, 217 самолетов, 187 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".