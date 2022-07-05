Оккупанты сообщили про взрывы и пожар в районе вокзала в Донецке

В Донецке 4 июля был обстрелян район железнодорожного вокзала Фото: Братчук / Telegram

Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и разрушениях "уточняется".

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" утверждает в Telegram, что на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала сгорели торговые ряды. По версии пропагандистов, пожар произошел в результате обстрела.

Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Донецк в эти минуты. Горят объекты жд инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", – написал он.