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Оккупанты сообщили про взрывы и пожар в районе вокзала в Донецке

В Донецке 4 июля был обстрелян район железнодорожного вокзала
В Донецке 4 июля был обстрелян район железнодорожного вокзала
Фото: Братчук / Telegram

"Глава администрации" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 июля в Telegram об обстрелах Куйбышевского и Киевского районов города и о "сильном задымлении" в районе железнодорожного вокзала.

Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и разрушениях "уточняется".

Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" утверждает в Telegram, что на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала сгорели торговые ряды. По версии пропагандистов, пожар произошел в результате обстрела.

Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Донецк в эти минуты. Горят объекты жд инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", – написал он.

Контекст:

В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Так, 5 июня, на вторые стуки обстрелов, Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. При этом очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.

Теги: Россия, Донецк, Донецкая область, военные, оккупация, провокации, артиллерия, ДНР, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, ОРДЛО, дезинформация, российские военные, российские оккупанты
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