Оккупанты сообщили про взрывы и пожар в районе вокзала в Донецке

Кулемзин заявил, что информация о пострадавших и разрушениях "уточняется".
Российское пропагандистское агентство РИА "Новости" утверждает в Telegram, что на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала сгорели торговые ряды. По версии пропагандистов, пожар произошел в результате обстрела.
Возгорание в Донецке подтвердил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Донецк в эти минуты. Горят объекты жд инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", – написал он.
В начале июня активизировались обстрелы Донецка оккупантами. Так, 5 июня, на вторые стуки обстрелов, Центр противодействия дезинформации сообщал, что российские военные для создания выгодной российским пропагандистам картинки в СМИ обстреляли центр города. При этом очевидцы говорят, что удары наносили со стороны оккупированной Макеевки.