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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецке возле "администрации" главаря "ДНР" Пушилина прогремел взрыв – СМИ

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Взрыв произошел в центре Донецка
Взрыв произошел в центре Донецка
Скриншот: РИА Новости / Telegram

В центре оккупированного Донецка, возле "администрации" главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, прогремел взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости".

Позже пропагандисты опубликовали еще одно видео якобы прилета снаряда рядом с "администрацией.

Так называемый советник главы "правительства "ДНР" Ян Гагин в комментарии "РИА Новости" обвинил украинских военных в атаке по зданию администрации "республики". По его словам, при ударе никто не пострадал.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что взрыв возле так называемой администрации Пушилина прогремел после нескольких дней работы по замене руководства оккупантов с местных коллаборантов на россиян.

"Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти паши губаревы, захарченки и гиви с моторолами. Так что, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", – пишет Андрющенко.

Контекст:

Пушилин возглавил террористов "ДНР" в сентябре 2018 года после гибели предыдущего главаря – Александра Захарченко.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на востоке Украины, оккупировав также часть Донецкой и Луганской областей.

В феврале 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В России эту войну называют "спецоперацией".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, взрыв, Денис Пушилин, ДНР, война России против Украины
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