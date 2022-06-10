В Донецке возле "администрации" главаря "ДНР" Пушилина прогремел взрыв – СМИ

Позже пропагандисты опубликовали еще одно видео якобы прилета снаряда рядом с "администрацией.

Так называемый советник главы "правительства "ДНР" Ян Гагин в комментарии "РИА Новости" обвинил украинских военных в атаке по зданию администрации "республики". По его словам, при ударе никто не пострадал.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что взрыв возле так называемой администрации Пушилина прогремел после нескольких дней работы по замене руководства оккупантов с местных коллаборантов на россиян.

"Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти паши губаревы, захарченки и гиви с моторолами. Так что, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых", – пишет Андрющенко.