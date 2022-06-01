Пушилин, по предварительным данным, не пострадал в результате удара ВСУ по Лиману – "BBC News Україна"

Пушилин, по данным СМИ, не пострадал, но информация еще уточняется Фото: EPA

"Есть оперативная информация, что Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Лиману, где находились главарь "ДНР" Пушилин и неустановленный российский чиновник. Пушилин не пострадал. Уничтожены 40–50 кадыровцев и пара десятков военной техники. Координаты пребывания Пушилина передавала СБУ в ВСУ", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что информация еще проверяется и может быть дополнена.

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1 июня издание "РИА Мелитополь", а также советники министра внутренних дел Антон Геращенко и Виктор Андрусив сообщили о якобы ранении Пушилина в Лимане. "РИА Мелитополь" отметило, что все видео, которые сегодня публиковались с Пушилиным, – "старые консервы".

Российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на источники в Донецке, утверждает, что информация о ранении Пушилина не соответствует действительности.