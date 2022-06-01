ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главарь боевиков "ДНР" Пушилин получил ранение в Лимане – Геращенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пушилин (на фото) был ранен в ходе артобстрела ВСУ, сообщил Геращенко
Пушилин (на фото) был ранен в ходе артобстрела ВСУ, сообщил Геращенко
Фото: EPA

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области. Об этом 1 июня в Telegram сообщили издание "РИА Мелитополь", а также советники главы МВД Украины Антон Геращенко и Виктор Андрусив.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним, – старые консервы", – отметило мелитопольское издание.

О ранении Пушилина написал в своем закрытом Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. "Жаль, что только ранен", – отметил он.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Пушилин был ранен в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

"В городе Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", – написал Геращенко в Telegram.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на источники в Донецке, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.

По состоянию на 1 июня российские оккупационные войска захватили часть Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей, а также оккупировали новые районы Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, МВД, Украина, Донецкая область, захват, оккупация, Лиман, террористы, боевики, Денис Пушилин, Антон Геращенко, артиллерия, ДНР, советник, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО, Виктор Андрусив
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Суханов: Я голосовал за Путина. Я признаю свою ошибку
  Суханов: Я голосовал за Путина. Я признаю свою ошибку
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
  Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
Осадчая: Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу из-за детей, которых незаконно вывезли в Россию и, как вещи, присвоили себе орки
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Жизнь большой семьи умещается в маленький чемодан". Тарабарова поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
"Победим рашистов путинистов х...йлофилов". Кондратюк поделился комиксом о поклоннике Путина
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
  "Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей". Ефросинина показала совместное фото с дочерью и сыном
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (171623)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (70900)
3
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео (52170)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (50614)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (49433)
6
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (49197)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (32164)
8
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (30070)
 
 
 
 