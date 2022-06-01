Главарь боевиков "ДНР" Пушилин получил ранение в Лимане – Геращенко

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним, – старые консервы", – отметило мелитопольское издание.
О ранении Пушилина написал в своем закрытом Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. "Жаль, что только ранен", – отметил он.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Пушилин был ранен в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
"В городе Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", – написал Геращенко в Telegram.
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на источники в Донецке, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину.
По состоянию на 1 июня российские оккупационные войска захватили часть Харьковской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей, а также оккупировали новые районы Донецкой и Луганской областей.