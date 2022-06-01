Главарь боевиков "ДНР" Пушилин получил ранение в Лимане – Геращенко

Пушилин (на фото) был ранен в ходе артобстрела ВСУ, сообщил Геращенко Фото: EPA

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним, – старые консервы", – отметило мелитопольское издание.

О ранении Пушилина написал в своем закрытом Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. "Жаль, что только ранен", – отметил он.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, Пушилин был ранен в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

"В городе Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять гауляйтера оккупированного Лимана", – написал Геращенко в Telegram.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости", ссылаясь на источники в Донецке, утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

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