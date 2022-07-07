Оккупанты в Херсоне сжигают тела своих сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери российской армии – украинская разведка

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны Крыма Фото: ЕРА

По данным ведомства, в окрестностях оккупированного города неоднократно фиксировались места с большим количеством обгоревших останков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

Как отметили в украинской разведке, тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО.

"Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар", – говорится в сообщении.

При этом доступ сотрудников МЧС РФ для ликвидации пожара запрещается.

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