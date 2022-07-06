В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

Очевидцы рассказали вещателю, что в городе виден дым в районе железнодорожного вокзала.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил в Facebook, что в Херсоне в районе вокзала были уничтожены склады российских оккупантов.

Издание "Вгору. Херсон. Новини" опубликовало видео пожара на складе, расположенном на улице Сенявина, которое прислали читатели. Причина пожара не сообщается.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.