В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

Очевидцы рассказали вещателю, что в городе виден дым в районе железнодорожного вокзала.
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил в Facebook, что в Херсоне в районе вокзала были уничтожены склады российских оккупантов.
Издание "Вгору. Херсон. Новини" опубликовало видео пожара на складе, расположенном на улице Сенявина, которое прислали читатели. Причина пожара не сообщается.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.
22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами. О его состоянии данных нет. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.