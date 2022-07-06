В Херсонской области оккупанты заблокировали YouTube и Viber, разведка рекомендует пользоваться VPN и "чистить" телефоны

Для общения жители оккупированных территорий могут использовать только мессенджеры Signal или WhatsApp Фото: ЕРА

"Все, кто не пользуется VPN, теперь не имеют доступа к этим ресурсам. И это на фоне того, что Viber является способом связи с украинскими банками в Херсоне", – написал херсонский сайт.

Источники в разведке рассказали "24 каналу", что для общения жители оккупированных территорий могут использовать только мессенджеры Signal или WhatsApp. При этом переписку следует "чистить". В частности, те моменты, которые могут скомпрометировать человека при проверке оккупантами.

Позже блокировку YouTube и Instagram на временно оккупированной части Херсонской области подтвердил в Facebook советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"На оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в Российской Федерации. Не получится, им здесь осталось недолго", – подчеркнул Хлань.