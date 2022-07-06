В Херсонской области оккупанты заблокировали YouTube и Viber, разведка рекомендует пользоваться VPN и "чистить" телефоны

"Все, кто не пользуется VPN, теперь не имеют доступа к этим ресурсам. И это на фоне того, что Viber является способом связи с украинскими банками в Херсоне", – написал херсонский сайт.
Источники в разведке рассказали "24 каналу", что для общения жители оккупированных территорий могут использовать только мессенджеры Signal или WhatsApp. При этом переписку следует "чистить". В частности, те моменты, которые могут скомпрометировать человека при проверке оккупантами.
Позже блокировку YouTube и Instagram на временно оккупированной части Херсонской области подтвердил в Facebook советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
"На оккупированной части Херсонской области россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в Российской Федерации. Не получится, им здесь осталось недолго", – подчеркнул Хлань.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.
4 мая все украинские операторы восстановили мобильную связь в Херсоне и Херсонской области, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
5 мая стало известно, что российские оккупационные войска в Херсонской области планируют заблокировать доступ к социальным сетям Instagram и Facebook.
Представитель оккупационных властей Крыма заявил 27 мая, что временно захваченные территории Херсонской области переходят на российскую систему нумерации телефонов +7, добавив, что в регион "зашли новые операторы".
30 мая в Херсоне и Херсонской области снова пропала связь. По информации Госспецсвязи, ее отключили российские оккупанты и быстро восстановить ее не удастся, так как все оборудование находится на оккупированных территориях.