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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты и их пособники в Херсонской области боятся сопротивления местных жителей – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области нарастает сопротивление российским оккупантам
По данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области нарастает сопротивление российским оккупантам
Фото: EPA

Российские оккупанты и их пособники в Херсонской области боятся нарастающего сопротивления местных жителей. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 2 июля.

"Российские оккупанты и их пособники боятся сопротивления местного населения, которое нарастает, в частности, в Херсонской области. Руководство захватчиков передвигается с большим количеством охраны в бронированных машинах и бронежилетах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль экс-нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, партизаны, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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