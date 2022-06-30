Угрозы нового массированного наступления на Запорожье сейчас нет – Старух

Об этом он сказал 29 июня на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"Происходит постоянный переброс техники [врагом] с мариупольского и крымского направлений именно через Запорожскую область и южные районы наших общин... Но значительного накопления сил со стороны оккупанта не произошло. Основные события сейчас происходят на харьковском, луганском направлениях и юге", – сказал он.

По словам главы ОВА, угрозы массированного наступления врага на подконтрольную Украине территорию области пока нет.

"Что касается возможного наступления, то со стороны оккупантов для этого необходима чрезвычайно большая концентрация сил. Сейчас мы ее не наблюдаем", – заявил Старух.

Он также добавил, что усиливается партизанское движение.

"Партизаны есть и они действуют. Они будут радовать оккупанта все больше и больше. Мы в этом убеждены. Также на это надеются жители оккупированных территорий. Мы верим и знаем, что рано или поздно наши территории будут освобождены, все области и территория в целом. А партизаны нам будут в этом помогать", – заверил руководитель ОВА.

В то же время он добавил, что оккупанты продолжают репрессии против местных жителей, захватывают их в заложники. В частности, речь идет о жителях Энергодара, руководителях коммунальных предприятий, сотрудниках атомной станции, которые не соглашаются сотрудничать с врагами.

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