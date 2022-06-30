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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угрозы нового массированного наступления на Запорожье сейчас нет – Старух

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Старух: Значительного накопления сил оккупантов в Запорожской области не произошло
Старух: Значительного накопления сил оккупантов в Запорожской области не произошло
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские войска перебрасывают технику с направлений Мариуполя и оккупированного Крыма через оккупированные территории Запорожской области, но этого недостаточно для нового наступления на Запорожье, считает руководитель Запорожской ОВА Александр Старух.

Об этом он сказал 29 июня на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ". 

"Происходит постоянный переброс техники [врагом] с мариупольского и крымского направлений именно через Запорожскую область и южные районы наших общин... Но значительного накопления сил со стороны оккупанта не произошло. Основные события сейчас происходят на харьковском, луганском направлениях и юге", – сказал он.

По словам главы ОВА, угрозы массированного наступления врага на подконтрольную Украине территорию области пока нет.

"Что касается возможного наступления, то со стороны оккупантов для этого необходима чрезвычайно большая концентрация сил. Сейчас мы ее не наблюдаем", – заявил Старух.

Он также добавил, что усиливается партизанское движение.

"Партизаны есть и они действуют. Они будут радовать оккупанта все больше и больше. Мы в этом убеждены. Также на это надеются жители оккупированных территорий. Мы верим и знаем, что рано или поздно наши территории будут освобождены, все области и территория в целом. А партизаны нам будут в этом помогать", – заверил руководитель ОВА.

В то же время он добавил, что оккупанты продолжают репрессии против местных жителей, захватывают их в заложники. В частности, речь идет о жителях Энергодара, руководителях коммунальных предприятий, сотрудниках атомной станции, которые не соглашаются сотрудничать с врагами. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Запорожье, партизаны, Запорожская область, наступление, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты
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