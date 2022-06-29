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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трем "рельсовым партизанам" в Беларуси грозит смертная казнь

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По данным правозащитников, в деле фигурируют "расстрельные" статьи Уголовного кодекса
По данным правозащитников, в деле фигурируют "расстрельные" статьи Уголовного кодекса
Фото: ЕРА

Следственный комитет Беларуси закончил расследование дела о поджоге железнодорожного оборудования в ночь с 28 февраля на 1 марта, когда трое жителей Гомельской области хотели помешать движению поездов с российскими войсками и оружием в сторону Украины. Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Ссылаясь на данные правозащитного центра "Весна", журналисты пишут, что речь идет о Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове, которых называют "рельсовыми партизанами".

Кроме порчи железнодорожного оборудования (они подожгли так называемый "релейный шкаф"), мужчин обвиняют в терроризме и измене родине. По белорусским законам это может караться смертной казнью.

Контекст:

С началом российского вторжения в Украину в Беларуси произошло несколько диверсионных актов на железных дорогах. Их организовывали местные жители, выступающие против войны.

В ночь на 30 марта белорусские силовики задержали трех жителей города Бобруйск, которых считают причастными к уничтожению релейных шкафов. Замглавы МВД Геннадий Казакевич назвал мужчин "террористами", а повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры – "терактами". При задержании к ним применили оружие на поражение, двое получили ранения.

Еще одного такого "террориста" силовики задержали в Борисовском районе 1 апреля, его также ранили при задержании.

Теги: МВД, Беларусь, смертная казнь, железная дорога, партизаны, следствие, война России против Украины
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