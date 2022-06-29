Трем "рельсовым партизанам" в Беларуси грозит смертная казнь

Ссылаясь на данные правозащитного центра "Весна", журналисты пишут, что речь идет о Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове, которых называют "рельсовыми партизанами".

Кроме порчи железнодорожного оборудования (они подожгли так называемый "релейный шкаф"), мужчин обвиняют в терроризме и измене родине. По белорусским законам это может караться смертной казнью.

Контекст:

С началом российского вторжения в Украину в Беларуси произошло несколько диверсионных актов на железных дорогах. Их организовывали местные жители, выступающие против войны.

В ночь на 30 марта белорусские силовики задержали трех жителей города Бобруйск, которых считают причастными к уничтожению релейных шкафов. Замглавы МВД Геннадий Казакевич назвал мужчин "террористами", а повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры – "терактами". При задержании к ним применили оружие на поражение, двое получили ранения.

Еще одного такого "террориста" силовики задержали в Борисовском районе 1 апреля, его также ранили при задержании.