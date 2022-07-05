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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не будет покоя ни в одном уголке земли". Подоляк рассказал, что ждет херсонских "гауляйтеров"

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Подоляк убежден, что херсонские коллаборанты каждое утро должны просыпаться в страхе
Подоляк убежден, что херсонские коллаборанты каждое утро должны просыпаться в страхе
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 5 июля в Twitter прокомментировал создание в Херсонской области "правительства" из коллаборантов и российских граждан.

"Банальный захват территории. Самопровозглашенное "правительство" из граждан России и работников ФСБ. Рейдерство в бизнесе. Кража зерна. Гауляйтеры области ежедневно должны просыпаться в страхе – им не будет покоя ни в одном уголке Земли вплоть до получения приговора суда", – заявил он.

Назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

Ковалев - не единственный коллаборант, на жизнь которого было совершено покушение. 22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Теги: Россия, Украина, Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Владимир Сальдо, Михаил Подоляк, нардеп Алексей Ковалев, российские оккупанты, коллаборационизм
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