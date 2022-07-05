"Не будет покоя ни в одном уголке земли". Подоляк рассказал, что ждет херсонских "гауляйтеров"

"Банальный захват территории. Самопровозглашенное "правительство" из граждан России и работников ФСБ. Рейдерство в бизнесе. Кража зерна. Гауляйтеры области ежедневно должны просыпаться в страхе – им не будет покоя ни в одном уголке Земли вплоть до получения приговора суда", – заявил он.
Херсонщина. Банальне захоплення території. Самопроголошений «уряд» з громадян Росії та працівників ФСБ. Рейдерство бізнесу. Крадіжка зерна. Гауляйтери області щодня мають прокидатися в страху – їм не буде спокою в жодному куточку Землі аж до отримання вироку суду.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 5, 2022
Назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".
Ковалев - не единственный коллаборант, на жизнь которого было совершено покушение. 22 июня в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.
27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.
Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.