"Не будет покоя ни в одном уголке земли". Подоляк рассказал, что ждет херсонских "гауляйтеров"

Подоляк убежден, что херсонские коллаборанты каждое утро должны просыпаться в страхе Фото: president.gov.ua

"Банальный захват территории. Самопровозглашенное "правительство" из граждан России и работников ФСБ. Рейдерство в бизнесе. Кража зерна. Гауляйтеры области ежедневно должны просыпаться в страхе – им не будет покоя ни в одном уголке Земли вплоть до получения приговора суда", – заявил он.

Херсонщина. Банальне захоплення території. Самопроголошений «уряд» з громадян Росії та працівників ФСБ. Рейдерство бізнесу. Крадіжка зерна. Гауляйтери області щодня мають прокидатися в страху – їм не буде спокою в жодному куточку Землі аж до отримання вироку суду. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 5, 2022

Назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". Большинство позиций в нелегитимном органе власти получили российские граждане, а должность "вице-премьера по сельскому хозяйству" занимает коллаборант Алексей Ковалев, ранее состоявший в парламентской фракции "Слуга народа".