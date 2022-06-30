Нардеп Ковалев впервые появился на видео после покушения и пообещал скоро вернуться к работе

Ковалев заявил, что планирует работать в своем избирательном округе "до окончания полномочий в 2023 году" Скриншот: РИА Новости / Telegram

Покушение он называет "диверсией спецслужб Украины".

"Я жив, здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника [4 июля]. Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, соответственно, планирую дальше работать в своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году", – сказал нардеп.

Ковалев также обратился к "своим недругам, которые планировали данную диверсию", и заявил им: "Не дождетесь!"

22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. Информации о его состоянии до сих пор не было. На видео у него забинтована правая рука.