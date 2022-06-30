Нардеп Ковалев впервые появился на видео после покушения и пообещал скоро вернуться к работе

Покушение он называет "диверсией спецслужб Украины".
"Я жив, здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника [4 июля]. Меня не запугали, и я планирую дальше работать, оставаться с людьми, соответственно, планирую дальше работать в своем избирательном округе до окончания моих полномочий в 2023 году", – сказал нардеп.
Ковалев также обратился к "своим недругам, которые планировали данную диверсию", и заявил им: "Не дождетесь!"
22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. Информации о его состоянии до сих пор не было. На видео у него забинтована правая рука.
Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки).
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали, назвал их "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории и обстоятельства его общения с оккупантами.
3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
В начале июня Госбюро расследований сообщило, что еще в апреле открыло уголовное производство о коллаборационной деятельности нардепа. По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани.
В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.