В магазинах оккупированного Херсона вводят "натуральный обмен" товаров – разведка

"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10–20%", – рассказали в разведке.

Также, по данным ГУР, в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество и вернуться на прежнее рабочее место, чтобы возобновить работу соответствующей организации или службы.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезли около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживавших на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого референдума. Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября.