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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В магазинах оккупированного Херсона вводят "натуральный обмен" товаров – разведка

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В Херсоне фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов
В Херсоне фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов
Фото: depositphotos.com

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары, сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10–20%", – рассказали в разведке.

Также, по данным ГУР, в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти. Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество и вернуться на прежнее рабочее место, чтобы возобновить работу соответствующей организации или службы.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезли около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживавших на территории Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого референдума. Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

В регионе активно действуют украинские партизаны. На оккупированной территории произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, оккупация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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