Нардеп Ковалев после покушения получил от оккупантов должность "вице-премьера" Херсонской области

Как заявил Сальдо, "это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти". В нее вошли в основном граждане России.

В частности, "председателем" правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области (РФ). Его "заместителем" по вопросам сельского хозяйства и стал Ковалев.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в настоящее время захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.