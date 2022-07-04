Нардеп Ковалев после покушения получил от оккупантов должность "вице-премьера" Херсонской области

Как заявил Сальдо, "это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти". В нее вошли в основном граждане России.
В частности, "председателем" правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области (РФ). Его "заместителем" по вопросам сельского хозяйства и стал Ковалев.
22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в настоящее время захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки).
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали, назвал их "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".
28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории и обстоятельства его общения с оккупантами.
3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.
В начале июня Госбюро расследований сообщило, что еще в апреле открыло уголовное производство о коллаборационной деятельности нардепа. По данным бюро, Ковалев обеспечивает размещение личного состава оккупантов в подконтрольном ему санатории, расположенном в Голой Пристани.
В ГБР также обратили внимание на сообщение нардепа в соцсети – он рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.