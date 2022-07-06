Нардепу Ковалеву, который получил "должность" в оккупационной администрации Херсонской области, сообщили о подозрении

Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

По данным следствия, Ковалев постоянно находится на временно оккупированной территории Херсонской области с 12 марта.

"Народный депутат Украины публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в РФ. Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона. Кроме того, подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – "замглавы правительства Херсонской области", – сообщили в Офисе генпрокурора, не называя имени нардепа.

В ГБР уточнили, что речь именно про Ковалева. Госбюро открыло уголовное производство в отношении нардепа в апреле.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества, уточнили в ГБР.