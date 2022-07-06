ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардепу Ковалеву, который получил "должность" в оккупационной администрации Херсонской области, сообщили о подозрении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне
Ковалев уехал в Херсонскую область после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявлял, что "Россия навсегда" в Херсоне
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала и сообщила о подозрении исключенному из "Слуги народа" нардепу Алексею Ковалеву. Об этом сообщили пресс-службы Госбюро расследований и Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Ковалев постоянно находится на временно оккупированной территории Херсонской области с 12 марта.

"Народный депутат Украины публично выражал поддержку действий и решений представителей оккупационных властей по интеграции временно оккупированных территорий области в РФ. Он пропагандировал решение страной-агрессором экономических вопросов субъектов сельского хозяйства региона. Кроме того, подозреваемый занял административную псевдодолжность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе – "замглавы правительства Херсонской области", – сообщили в Офисе генпрокурора, не называя имени нардепа.

В ГБР уточнили, что речь именно про Ковалева. Госбюро открыло уголовное производство в отношении нардепа в апреле.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества, уточнили в ГБР.

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории и обстоятельства его общения с оккупантами. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, госизмена, война России против Украины, подозрение, уголовное производство, Владимир Сальдо, Ирина Венедиктова, ГБР, нардеп Алексей Ковалев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (87969)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49606)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (49510)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (47185)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34507)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31710)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (27817)
8
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (27234)
 
 
 
 