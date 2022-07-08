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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка назвала следующую цель российских оккупантов на Донбассе

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По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска
По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска
Фото: ЕРА

Следующей целью российских оккупантов на Донбассе, скорее всего, станет Северск Донецкой области. Об этом 8 июля в Twitter заявила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – району городов Славянск – Краматорск", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска, который находится примерно в 8 км от нынешней линии фронта.

В ведомстве также отметили, что украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться к оккупированному Херсону.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, Славянск, Вооруженные силы Украины, Краматорск, разведка, Северск, война России против Украины
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