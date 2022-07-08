Британская разведка назвала следующую цель российских оккупантов на Донбассе

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – району городов Славянск – Краматорск", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска, который находится примерно в 8 км от нынешней линии фронта.
В ведомстве также отметили, что украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться к оккупированному Херсону.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 8, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/u2asPHxXhf
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.