Британская разведка назвала следующую цель российских оккупантов на Донбассе

По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска Фото: ЕРА

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – району городов Славянск – Краматорск", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, сейчас российские захватчики концентрируют свою технику в направлении Северска, который находится примерно в 8 км от нынешней линии фронта.

В ведомстве также отметили, что украинские военнослужащие продолжают постепенно продвигаться к оккупированному Херсону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/u2asPHxXhf — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)