Российские оккупанты уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на административную границу Луганской области – Гайдай

Гайдай: Чтобы продвинуться, оккупанты не считают личные потери и не жалеют жителей области Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, которые погибают в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаревке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, схожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся возле Луганской области.

"Но наши Вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", – отметил Гайдай.

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