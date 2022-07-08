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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на административную границу Луганской области – Гайдай

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Гайдай: Чтобы продвинуться, оккупанты не считают личные потери и не жалеют жителей области
Гайдай: Чтобы продвинуться, оккупанты не считают личные потери и не жалеют жителей области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Об этом 8 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, которые погибают в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаревке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, схожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся возле Луганской области.

"Но наши Вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", – отметил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом"

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Белогоровка
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