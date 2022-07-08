Российские оккупанты уничтожают артиллерией села, чтобы выйти на административную границу Луганской области – Гайдай

"Их не останавливает даже то, что там остаются мирные жители, которые погибают в домах и во дворах. Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаревке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", – подчеркнул глава ОВА.
По его словам, схожая ситуация и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся возле Луганской области.
"Но наши Вооруженные силы держат оборону. Много было слов, мол, россияне окружили нас в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах". Отмечу, что из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", – отметил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.
Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".
3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.
Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.