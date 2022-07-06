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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Больницы заполнены тяжелоранеными, трупами". Гайдай считает, что ВСУ на 200% выполнили задачу в Луганской области

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Еще пока 100% Луганской области не оккупировано, отметил Гайдай
Еще пока 100% Луганской области не оккупировано, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Российские оккупационные войска пока полностью не захватили территорию Луганской области.

Об этом вечером 6 июля в эфире проекта Freedom сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием главы ОВА опубликована в Facebook Гайдая.

"Еще пока 100% Луганской области не оккупировано, потому что есть еще населенный пункт, где идут бои, где гибнут российские солдаты, соответственно. Понятно, что это совсем небольшая территория, но тем не менее бои до сих пор продолжаются", – сказал руководитель ОВА.

По его словам, на временно оккупированных территориях Луганской области "все больницы заполнены тяжелоранеными [оккупантами], трупами", а многие раненые "не доживают до операции".

"Ситуация у них крайне тяжелая и за более чем четыре месяца наши военные на территории Луганской области ну выполнили даже не на 100%, а на 200% задачу, которая перед ними стояла: они сковывали огромное количество войск и нанесли просто колоссальные потери непосредственно этой армии", – отметил Гайдай.

Он добавил, что до взятия Северодонецка оккупантам потребовалось четыре месяца, чтобы продвинуться чуть более чем на 30 км.

"Наши военные держали бы еще оборону, но просто из-за тотального перевеса в артиллерии ну просто за четыре месяца уничтожили все, все позиции, какие только можно было", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/508985620983163/

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом".  

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, захват, оккупация, Северодонецк, раненые, армия РФ, артиллерия, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, больницы, потери России, погибшие российские военные
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