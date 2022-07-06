"Больницы заполнены тяжелоранеными, трупами". Гайдай считает, что ВСУ на 200% выполнили задачу в Луганской области

Об этом вечером 6 июля в эфире проекта Freedom сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием главы ОВА опубликована в Facebook Гайдая.

"Еще пока 100% Луганской области не оккупировано, потому что есть еще населенный пункт, где идут бои, где гибнут российские солдаты, соответственно. Понятно, что это совсем небольшая территория, но тем не менее бои до сих пор продолжаются", – сказал руководитель ОВА.

По его словам, на временно оккупированных территориях Луганской области "все больницы заполнены тяжелоранеными [оккупантами], трупами", а многие раненые "не доживают до операции".

"Ситуация у них крайне тяжелая и за более чем четыре месяца наши военные на территории Луганской области ну выполнили даже не на 100%, а на 200% задачу, которая перед ними стояла: они сковывали огромное количество войск и нанесли просто колоссальные потери непосредственно этой армии", – отметил Гайдай.

Он добавил, что до взятия Северодонецка оккупантам потребовалось четыре месяца, чтобы продвинуться чуть более чем на 30 км.

"Наши военные держали бы еще оборону, но просто из-за тотального перевеса в артиллерии ну просто за четыре месяца уничтожили все, все позиции, какие только можно было", – подчеркнул Гайдай.

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