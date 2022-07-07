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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Луганской областью, ведут штурмы по нескольким направлениям – Генштаб ВСУ

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Украинские военные дают отпор врагу и уничтожают его опорные пункты и склады боеприпасов
Украинские военные дают отпор врагу и уничтожают его опорные пункты и склады боеприпасов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты вели штурмовые действия на нескольких участках фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

"Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения", – говорится в сообщении. 

На славянском направлении россияне пытались вести штурмовые действия, вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи от населенных пунктов.

На краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны, россияне активно применяют комплексы радиоэлектронной борьбы.

На бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии, в том числе, район Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг систематически ведет огонь по позициям подразделений Сил обороны, чтобы сковать их действия.

На харьковском направлении, по данным Генштаба, враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей. На отдельных участках столкновения пытается вести штурмовые действия. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Неподалеку от села Шестакова оккупанты дистанционно заминировали автомобильные пути.

На южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на том, чтобы не дать украинским войскам продвинуться вперед. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

В районе Добрянки украинские воины практически полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм.

"Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения на определенных направлениях продолжают бить по опорным пунктам, местам сосредоточения и складам противника", – добавили в Генштабе ВСУ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Харьковская область, Углегорск, война России против Украины, российские оккупанты
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