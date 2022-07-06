"Мелкая ошибка". Зеленский заявил, что между ним и Генштабом никаких недоразумений нет

Об этом Зеленский сказал в ходе совместного брифинга в Киеве по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента.

Таким образом глава государства прокомментировал вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных в Украине.

"Относительно вчерашнего решения [Генштаба ВСУ]. Сегодня было у нас заседание. В принципе, у нас ежедневно заседание с военными. Сегодня было отдельное, дополнительное заседание по этому вопросу. Разобрались, показали детали вчерашнего решения. Решение должно быть отменено… Детали говорят, что оно принято неправильно. Есть согласование на сегодняшнем заседании по этому решению", – сказал Зеленский.

Глава государства назвал принятое 5 июля Генштабом ВСУ решение "мелкой ошибкой".

"Что касается недоразумения – никакого недоразумения у нас нет. У нас война, и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. И если есть какая-то несогласованность, нужно исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с той прочностью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши Вооруженные силы Украины, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем, ошибки надо исправлять, вот и все", – резюмировал Зеленский.

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