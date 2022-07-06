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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мелкая ошибка". Зеленский заявил, что между ним и Генштабом никаких недоразумений нет

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Вечером 5 июля Зеленский (справа) потребовал от Резникова, Залужного (слева) и Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев
Вечером 5 июля Зеленский (справа) потребовал от Резникова, Залужного (слева) и Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заверил 6 июля, что между ним и Генеральным штабом ВСУ нет никаких недоразумений.

Об этом Зеленский сказал в ходе совместного брифинга в Киеве по итогам переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента.

Таким образом глава государства прокомментировал вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных в Украине.

"Относительно вчерашнего решения [Генштаба ВСУ]. Сегодня было у нас заседание. В принципе, у нас ежедневно заседание с военными. Сегодня было отдельное, дополнительное заседание по этому вопросу. Разобрались, показали детали вчерашнего решения. Решение должно быть отменено… Детали говорят, что оно принято неправильно. Есть согласование на сегодняшнем заседании по этому решению", – сказал Зеленский.

Глава государства назвал принятое 5 июля Генштабом ВСУ решение "мелкой ошибкой".

"Что касается недоразумения – никакого недоразумения у нас нет. У нас война, и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. И если есть какая-то несогласованность, нужно исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с той прочностью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши Вооруженные силы Украины, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем, ошибки надо исправлять, вот и все", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать, добавил он. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населенного пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение, правило касается в том числе Киева и области.

Вечером 5 июля Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев.

Залужный сообщил 6 июля по итогам заседания ставки главнокомандующего, что Генеральный штаб ВСУ принял решение отменить порядок выдачи разрешений на передвижение военнообязанным гражданам. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обновленный документ разработают на основе изменений в законодательство Украины, которое регулирует перемещение граждан в условиях военного положения.

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, запрет, военное положение, Ирландия, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, ограничения, население, премьер-министр, Валерий Залужный, встреча, заседание, Михол Мартин
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