Зеленский ждет объяснений от Резникова и Залужного относительно разрешений на перемещение военнообязанных и обещает "разобраться"

"Сегодня в обществе много споров о решении Генштаба по утверждению порядка получения каких-то разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, непонимание и даже возмущение в обществе. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания ставки верховного главнокомандующего. Я обещаю народу с этим разобраться и прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений", – заявил он.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения действует с 1992 года.

Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать, добавил он. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населенного пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение, правило касается в том числе Киева и области.