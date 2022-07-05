ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в военкомате – Залужный

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Залужный подтвердил, что для поездок по Украине военнообязанным придется брать разрешение у военкома
Залужный подтвердил, что для поездок по Украине военнообязанным придется брать разрешение у военкома
Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 5 июля подтвердил в Facebook, что военнообязанным придется брать в территориальных центрах комплектования разрешения для выезда с места жительства или из населенного пункта пребывания.

"Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования и социальной поддержки, это современное название военкомата. – "ГОРДОН")", – заявил главком ВСУ.

В то же время он заметил, что со стороны военного командования пока не поступало указаний о препятствовании перемещениям военнообязанных граждан.

"Никаких указаний о препятствовании перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что все, кто до сих пор не поставлен на воинский учет, должны пройти эту процедуру.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своей стране! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать", – резюмировал он.

Залужный указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02j96Xi1Cq59buraxbYzeGvS3Wy5dBje8AwWXBiScqrPEPSKm7EFnngWYASzdD7T9Jl

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.

4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, военкомат, военное положение, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, мужчины
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