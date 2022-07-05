Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в военкомате – Залужный

Залужный подтвердил, что для поездок по Украине военнообязанным придется брать разрешение у военкома Фото: mil.gov.ua

"Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальном центре комплектования и социальной поддержки, это современное название военкомата. – "ГОРДОН")", – заявил главком ВСУ.

В то же время он заметил, что со стороны военного командования пока не поступало указаний о препятствовании перемещениям военнообязанных граждан.

"Никаких указаний о препятствовании перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что все, кто до сих пор не поставлен на воинский учет, должны пройти эту процедуру.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своей стране! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать", – резюмировал он.

Залужный указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.