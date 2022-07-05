Военнообязанным будут выдавать разрешение для выезда из населенного пункта проживания – Генштаб ВСУ

В Генштабе объяснили, что норма закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", – сказано в сообщении.
Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.
"Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведением войны", – призвали в Генштабе ВСУ.
О правилах выдачи разрешений военнообязанным на выезд с места проживания в Генштабе не рассказали.
В то же время Запорожская областная военная администрация в Telegram 4 июля опубликовала порядок выдачи разрешений. Эта информация стала первым официальным заявлением местного органа власти об ограничении и запрете въезда/выезда за пределы места жительства (пребывания) в условиях общей мобилизации в Украине.
Так, по сообщению ОВА, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:
Кому не нужно получать разрешение:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.
4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.