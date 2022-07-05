Военнообязанным будут выдавать разрешение для выезда из населенного пункта проживания – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ напомнили, что закон, согласно которому в военное время нельзя покидать место проживания без разрешения военкомата, действует уже 30 лет Фото: ssu.gov.ua

В Генштабе объяснили, что норма закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", – сказано в сообщении.

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

"Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведением войны", – призвали в Генштабе ВСУ.

О правилах выдачи разрешений военнообязанным на выезд с места проживания в Генштабе не рассказали.

В то же время Запорожская областная военная администрация в Telegram 4 июля опубликовала порядок выдачи разрешений. Эта информация стала первым официальным заявлением местного органа власти об ограничении и запрете въезда/выезда за пределы места жительства (пребывания) в условиях общей мобилизации в Украине.

Так, по сообщению ОВА, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:

призывникам, которым предоставлено или имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т. п.), сроком до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), на срок до одного года при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты, указанной в выписке из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Кому не нужно получать разрешение: