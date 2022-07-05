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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военнообязанным будут выдавать разрешение для выезда из населенного пункта проживания – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ напомнили, что закон, согласно которому в военное время нельзя покидать место проживания без разрешения военкомата, действует уже 30 лет
В Генштабе ВСУ напомнили, что закон, согласно которому в военное время нельзя покидать место проживания без разрешения военкомата, действует уже 30 лет
Фото: ssu.gov.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины разработал порядок предоставления разрешений военнообязанным гражданам Украины, с которыми они смогут выехать за пределы населенного пункта, где проживают. Об этом пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила 5 июля в Facebook.

В Генштабе объяснили, что норма закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", – сказано в сообщении.

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

"Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведением войны", – призвали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid01JmyQZA6vBJi4DqCJXRMAF1MV5BCmrKKqeK1w1YLpdVQxKtVAggNfDaTC3DNVVfTl

О правилах выдачи разрешений военнообязанным на выезд с места проживания в Генштабе не рассказали.

В то же время Запорожская областная военная администрация в Telegram 4 июля опубликовала порядок выдачи разрешений. Эта информация стала первым официальным заявлением местного органа власти об ограничении и запрете въезда/выезда за пределы места жительства (пребывания) в условиях общей мобилизации в Украине.

Так, по сообщению ОВА, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:

  • призывникам, которым предоставлено или имеющим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;
  • лицам призывного возраста при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т. п.), сроком до 30 суток;
  • военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), на срок до одного года при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;
  • военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты, указанной в выписке из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;
  • в отдельных случаях по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Кому не нужно получать разрешение:

  • исключенным из военного учета. Основанием для выезда является отметка о снятии с учета военнообязанного;
  • лицам, выбывающим в командировку, и военнообязанным, забронированным на период мобилизации и военное время. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенный руководителем ТЦК и СП извлечение из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.
  • призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете / временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.

4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, военкомат, военное положение, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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